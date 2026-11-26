Ünlü şarkıcı Hadise makyajsız görüntüsü ve yaptığı güzellik açıklamalarıyla gündeme geldi. Konser vermek için Türkmenistan’a giden 40 yaşındaki şarkıcı, sahne hazırlıkları sırasında otel odasında kamera karşısına geçti. Yüzünde yalnızca nemlendirici olduğunu söyleyen Hadise, makyaj öncesi cildini gösterirken dikkat çeken bir ayrıntıyı da takipçileriyle paylaştı. Yüzündeki küçük morluğun nedenini anlatan şarkıcının sözleri kısa sürede merak uyandırdı.

Konser Öncesi Makyajsız Görüntülendi

Türkmenistan’da sahneye çıkmaya hazırlanan Hadise, otel odasında geçirdiği hazırlık sürecini takipçileriyle paylaştı. Sahne makyajına başlamadan önce cilt bakımından söz eden şarkıcı, yüzünde herhangi bir makyaj olmadığını, yalnızca nemlendirici kullandığını belirtti.

Kameraya yakından görünen yüzündeki küçük morluk ise gözlerden kaçmadı. Hadise, bu izin nereden geldiğini de saklamadan anlattı.

Yüzündeki Morluk Dolgudan Değil Mezoterapiden

Morlukla ilgili yanlış anlaşılma olmasını istemeyen Hadise, bunun dolgu işleminden kaynaklanmadığını özellikle vurguladı. Şarkıcı, izin mezoterapi uygulamasından sonra oluştuğunu söyledi. İşlem sırasında biraz canının yandığını da esprili bir dille anlattı.

Hadise, “Şuramda bir morluk var, görüyorsunuz. Dolgu falan değil. Bu mezoterapinin izi diyelim. Burası biraz acıtmıştı çünkü” sözleriyle merak edilen konuya açıklık getirdi.

Dolgu Sevmiyor Ama Bakım Yaptırmayı Seviyor

Cilt bakımına önem verdiğini anlatan Hadise, tercih ettiği uygulamaları da tek tek sıraladı. Dolgu yaptırmayı sevmediğini söyleyen şarkıcı, mezoterapi ve somon uygulaması gibi işlemlere ise sıcak baktığını belirtti.

“Ben dolgu falan sevmiyorum ama yüzüme bakım yaptırmayı çok seviyorum” diyen Hadise, güzellik rutinini açıkça paylaşmaktan çekinmedi.

Botoks Açıklaması da Dikkat Çekti

Hadise, botoks yaptırdığını da gizlemedi. “Yok desek çok saçma olur” diyerek bu konudaki samimiyetini ortaya koydu. Böylece şarkıcı, dolgu tercih etmediğini ancak cilt bakımı ve botoks gibi uygulamalardan yararlandığını kendi sözleriyle anlatmış oldu.