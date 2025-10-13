Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı! Ufuk Özkan Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi

Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan, aylar sonra ilk kez fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu, “Başlıyoruz” notuyla sahnelere döneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi : 13-10-2025 10:48

Bir döneme damgasını vuran Geniş Aile dizisinin sevilen oyuncusu Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış, sevenlerini endişelendirmişti. Ancak tedavisinin ardından kısa sürede taburcu olan Özkan, aylar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sevenlerine “iyiyim” mesajı verdi.

“Sevginizi İliklerime Kadar Hissettim”

Sağlık süreciyle sık sık gündeme gelen Ufuk Özkan, geçtiğimiz yıllarda da uzun süreli bir tedavi görmüştü. 15 Eylül’de yeniden yoğun bakıma alınması, hayranlarını endişelendirmişti. Hakkında çıkan “intihar girişimi” iddialarını yalanlayan Özkan, durumunun sadece kullandığı ilacın yan etkilerinden kaynaklandığını açıklamıştı. Oyuncu, “Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda lekeler çıktı ve mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar beni gözetim altında tuttu. Şu an çok iyiyim” diyerek sevenlerine teşekkür etmişti.

Sahnelere Dönmeye Hazırlanıyor

Uzun tedavi sürecinin ardından yeniden enerjisini toplayan Ufuk Özkan, sahnelere dönüş hazırlığında. Başrolünde yer aldığı ‘Seviyorsan Git Ayrıl Bence’ adlı tiyatro oyunu ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafa “Başlıyoruz” notunu ekledi. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.

Hayranları, Özkan’ın sağlığına kavuştuğunu görmekten mutluluk duydu. Uzun bir aradan sonra yeniden projelere dönecek olan oyuncu, hem enerjisi hem de moral dolu mesajlarıyla dikkat çekti.

