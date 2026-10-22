Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın Mirasına Olay Yanıt!

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar devam ederken hayat arkadaşı Jülide Kural sonunda sessizliğini bozdu. Usta oyuncunun vefatının ardından gündeme gelen miras meselesi aile içinde farklı görüşlere neden olurken Kural’ın yaptığı açıklama dikkat çekti. Büyük bir yas sürecinden geçtiğini söyleyen Kural İnanır’ın hatırasına ve geride bıraktığı emeğe saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadir İnanır’ın Vasiyeti Aileyi İkiye Böldü

180’den fazla filmde rol alan Kadir İnanır 26 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun vefatının ardından bu kez mal varlığı ve vasiyeti gündeme geldi. Vasiyetin okunacağı davanın 17 Aralık’a ertelenmesiyle tartışmalar da yeniden alevlendi.

İddialara göre İnanır mal varlığını, telif haklarını ve adına kurulabilecek müze ya da vakıf gibi girişimlere ilişkin izinleri hayat arkadaşı Jülide Kural’a bırakmıştı. Bu gelişme aile üyeleri arasında farklı açıklamaların yapılmasına yol açtı.

Levent İnanır’dan Dikkat Çeken İddialar

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır vasiyetle ilgili şüphelerini dile getirerek hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Dayısının geçmişte yaşadığı sağlık sorunları ve kullandığı ilaçlara dikkat çeken Levent İnanır vasiyete inanmadığını söyledi.

Sanatçının diğer yeğeni Gül Bakar ise farklı bir tutum sergiledi. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği sevgiye, özene ve fedakârlığa bizzat tanıklık ettiğini belirterek alınan karara saygı duyduğunu ifade etti.

Jülide Kural: “Henüz Dört Ay Bile Geçmedi”

Tartışmalar boyunca sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural Gel Konuşalım programına gönderdiği yazılı açıklamayla ilk kez konuştu. Yas sürecinin kendisi için oldukça ağır geçtiğini belirten Kural yaşanan tartışmalardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Kural açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir.”

Usta oyuncunun hatırasının miras tartışmalarının gölgesinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Kural, İnanır’ın yaşamı boyunca savunduğu değerlere sahip çıkılmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtti.