Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Karede!

Gökçe Bahadır’ın eşi Emir Ersoy için düzenlediği doğum günü kutlamasında Merve Dizdar da vardı. Anne adayları eşleriyle birlikte poz verdi.

Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Karede!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 19:39

Anne olmak için gün sayan oyuncular Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar güzel bir kutlamada bir araya geldi. Bahadır’ın eşi Emir Ersoy’un 49’uncu yaş günü için düzenlenen organizasyona katılan iki ünlü oyuncu eşleriyle birlikte objektiflere poz verdi. Kutlamadan paylaşılan fotoğraflar da sosyal medyada ilgi gördü.

Gökçe Bahadır Eşine Özel Kutlama Hazırladı

Altı aylık hamile olan ve bir kız bebek bekleyen Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy’un yeni yaşı için özel bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Çiftin yakın arkadaşlarının ve sevdiklerinin katıldığı kutlama keyifli anlara sahne oldu.

Emir Ersoy’un 49’uncu yaşını kutladığı geceden kareler sosyal medyada paylaşılınca ünlü isimlerin bir araya geldiği anlar da dikkat çekti. Gökçe Bahadır’ın hamilelik sürecinin devam ettiği bu dönemde çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı.

Merve Dizdar da Eşiyle Birlikte Katıldı

Gecenin konukları arasında oyuncu Merve Dizdar ve eşi Cihan Ayger de vardı. 9 Haziran 2024’te evlenen çift oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

Anne olmaya hazırlanan iki oyuncunun aynı kutlamada buluşması gecenin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu. Bahadır ve Dizdar, eşleriyle birlikte verdikleri pozlarla dikkat çekti. Kutlamadan paylaşılan fotoğraflar takipçilerine de bu özel geceden görüntüler sundu.

Gökçe Bahadır Hamilelik Sürecini Anlatmıştı

44 yaşındaki Gökçe Bahadır geçtiğimiz günlerde Etiler’de görüntülendiğinde hamileliğinin nasıl geçtiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncu her şeyin yolunda olduğunu ve sürecin kendisi için pek zor geçmediğini söylemişti. Ayrıca bebekleri için yavaş yavaş hazırlıklara başladıklarını da anlatmıştı.

Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy 25 Şubat 2022’de İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da evlenmişti. Çift geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurarak sevenleriyle bu güzel haberi paylaşmıştı.

Şimdi ise Bahadır ve Ersoy çifti kızlarını kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor. Merve Dizdar ve Cihan Ayger de oğulları için geri sayımda. İki çiftin bu özel dönemi aynı kutlamada buluşmalarıyla birlikte bir kez daha gündeme geldi.

Benzer Haberler
Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş’ın Oğlu Ali İlk Kez Böyle Görüldü! Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş’ın Oğlu Ali İlk Kez Böyle Görüldü!
İrem Derici’den Hadise’ye Övgü Yağmuru! “Kraliçenin Günü” İrem Derici’den Hadise’ye Övgü Yağmuru! “Kraliçenin Günü”
Manifest’in Kurucusu Tolga Akış Hâkim Karşısına Çıkıyor! Manifest’in Kurucusu Tolga Akış Hâkim Karşısına Çıkıyor!
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın Mirasına Olay Yanıt! Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın Mirasına Olay Yanıt!
Merve Boluğur Hamile mi? O Sözleri Kafaları Karıştırdı! Merve Boluğur Hamile mi? O Sözleri Kafaları Karıştırdı!
Serdar Ortaç Düğünde Fena Bombaladı! Aslıhan Malbora’ya Şok Soru Serdar Ortaç Düğünde Fena Bombaladı! Aslıhan Malbora’ya Şok Soru
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar:
  • 22-10-2026 14:57

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar: "55 Günü Geride Bıraktım"

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
  • 16-10-2026 11:38

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!