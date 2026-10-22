Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Karede!

Anne olmak için gün sayan oyuncular Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar güzel bir kutlamada bir araya geldi. Bahadır’ın eşi Emir Ersoy’un 49’uncu yaş günü için düzenlenen organizasyona katılan iki ünlü oyuncu eşleriyle birlikte objektiflere poz verdi. Kutlamadan paylaşılan fotoğraflar da sosyal medyada ilgi gördü.

Gökçe Bahadır Eşine Özel Kutlama Hazırladı

Altı aylık hamile olan ve bir kız bebek bekleyen Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy’un yeni yaşı için özel bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Çiftin yakın arkadaşlarının ve sevdiklerinin katıldığı kutlama keyifli anlara sahne oldu.

Emir Ersoy’un 49’uncu yaşını kutladığı geceden kareler sosyal medyada paylaşılınca ünlü isimlerin bir araya geldiği anlar da dikkat çekti. Gökçe Bahadır’ın hamilelik sürecinin devam ettiği bu dönemde çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı.

Merve Dizdar da Eşiyle Birlikte Katıldı

Gecenin konukları arasında oyuncu Merve Dizdar ve eşi Cihan Ayger de vardı. 9 Haziran 2024’te evlenen çift oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

Anne olmaya hazırlanan iki oyuncunun aynı kutlamada buluşması gecenin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu. Bahadır ve Dizdar, eşleriyle birlikte verdikleri pozlarla dikkat çekti. Kutlamadan paylaşılan fotoğraflar takipçilerine de bu özel geceden görüntüler sundu.

Gökçe Bahadır Hamilelik Sürecini Anlatmıştı

44 yaşındaki Gökçe Bahadır geçtiğimiz günlerde Etiler’de görüntülendiğinde hamileliğinin nasıl geçtiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncu her şeyin yolunda olduğunu ve sürecin kendisi için pek zor geçmediğini söylemişti. Ayrıca bebekleri için yavaş yavaş hazırlıklara başladıklarını da anlatmıştı.

Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy 25 Şubat 2022’de İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da evlenmişti. Çift geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurarak sevenleriyle bu güzel haberi paylaşmıştı.

Şimdi ise Bahadır ve Ersoy çifti kızlarını kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor. Merve Dizdar ve Cihan Ayger de oğulları için geri sayımda. İki çiftin bu özel dönemi aynı kutlamada buluşmalarıyla birlikte bir kez daha gündeme geldi.