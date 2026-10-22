Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş’ın Oğlu Ali İlk Kez Böyle Görüldü!

Zeynep Mayruk, Paris tatilinden peş peşe fotoğraflar paylaştı. Tolga Sarıtaş’la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali’nin son hali ilgi odağı oldu.

Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş’ın Oğlu Ali İlk Kez Böyle Görüldü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 23:30

Tolga Sarıtaş’ın eşi Zeynep Mayruk Paris tatilinden paylaştığı yeni fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine geldi. Ünlü modacının paylaşımlarında minik oğlu Ali’nin de yer alması takipçilerin ilgisini çekti. Peş peşe yayınlanan kareler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un Mutlu Ailesi

Oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk 28 Haziran 2024’te Çeşme’de düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı düğün o dönem magazin dünyasında da oldukça konuşulmuştu.

Evliliklerinin ardından bebek beklediklerini duyuran çift bir süre sonra anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Sarıtaş ve Mayruk, 19 Eylül 2025’te ilk çocukları Ali’yi kucaklarına aldı. O günden bu yana aile hayatlarından zaman zaman kareler paylaşan ikili takipçilerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Minik Ali’nin Son Hali Merak Uyandırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Mayruk Paris tatilinden görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Şehrin keyfini çıkaran Mayruk’un paylaşımlarında oğlu Ali’nin de bulunması fotoğraflara ayrı bir sıcaklık kattı.

Özellikle minik Ali’nin son halini gören takipçiler paylaşımın altına yorumlar bıraktı. Fotoğraflar kısa sürede beğeni toplarken anne oğulun birlikte olduğu kareler de ilgi odağı haline geldi.

Ali’nin Birinci Yaşını Kutlamışlardı

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk oğulları Ali’nin ilk yaş gününü de aile arasında düzenlenen samimi bir kutlamayla karşılamıştı. Çiftin bu özel gününden paylaşılan görüntüler aile mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı sevdiklerini bir kez daha göstermişti.

Paris tatilinden gelen yeni fotoğraflar da çiftin aile yaşamına dair merakı yeniden artırdı. Zeynep Mayruk’un paylaşımları, hem tatil kareleri hem de minik Ali’nin büyümüş halini görmek isteyen takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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