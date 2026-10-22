İrem Derici’den Hadise’ye Övgü Yağmuru! “Kraliçenin Günü”

Hadise yeni yaşını kutlarken İrem Derici’den sevgi dolu bir mesaj geldi. Ünlü şarkıcının “Kraliçenin doğum günü” sözleri dikkat çekti.

İrem Derici’den Hadise’ye Övgü Yağmuru! “Kraliçenin Günü”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 22:24

Şarkıları, sahne performansları ve danslarıyla sık sık gündeme gelen Hadise yeni yaşını kutluyor. Ünlü şarkıcıya hayranlarından peş peşe mesajlar gelirken yakın arkadaşı İrem Derici de bu özel günü es geçmedi. Hadise ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Derici arkadaşına sevgi dolu sözlerle seslendi. Paylaşımında kullandığı ifadeler ikili arasındaki samimi bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

İrem Derici’den Hadise’ye Sevgi Dolu Mesaj

Hadise’nin doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Derici arkadaşının yeni yaşını kutladı. Ünlü şarkıcı paylaşımında “Kraliçenin doğum günü. Kutlamalar başlasın. Tüm kalbimle o kadar çok seviyorum ki seni anlatamam” ifadelerini kullandı.

Derici mesajının devamında Hadise’ye güzel dileklerini ileterek birlikte daha çok gülüp eğlenecekleri, sevgi dolu bir yaş geçirmelerini diledi. İçten sözleriyle dikkat çeken şarkıcı yakın arkadaşının doğum gününü kutlarken takipçilerine de bu özel anı paylaşmış oldu.

Hadise’den Samimi Açıklamalar

Hadise doğum günüyle gündeme geldiği günlerde özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla da konuşuluyor. Ünlü şarkıcı, Anas Bukhash’ın sunduğu ABtalks adlı YouTube programına konuk olarak ailesi, ilişkileri ve geçmişte yaşadığı zorluklar hakkında samimi ifadeler kullandı.

Özellikle ablasıyla yaşadığı anlaşmazlıktan söz ederken duygulanan Hadise artık görüşmediklerini ancak ona duyduğu sevginin devam ettiğini anlattı. Aralarında yaşananlarla ilgili ayrıntı vermeyen şarkıcı bu konuda konuşmamak üzere anlaşmaları olduğunu belirtti.

Zor Dönemini de Anlattı

Hadise geçmişte yaşadığı travmatik süreçte bir terapistten destek aldığını da açıkladı. Kendini çok yalnız hissettiği bir dönemden geçtiğini söyleyen şarkıcı ailesiyle yaşadığı sorunların kendisini etkilediğini dile getirdi.

Yoğun sahne temposu ve müzik kariyeriyle gündemde olan Hadise bu kez hem doğum günü hem özel hayatına dair açıklamalarıyla konuşuluyor. İrem Derici’nin içten kutlaması da ünlü şarkıcının yeni yaşına dair paylaşımlar arasında öne çıktı.

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