Manifest’in Kurucusu Tolga Akış Hâkim Karşısına Çıkıyor!

Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Müstehcen görüntülerin yayımlanmasına aracılık ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Böylece Akış’ın hâkim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu. Hâlihazırda tutuklu bulunan Akış 12 Kasım 2026’da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Tolga Akış İçin 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tolga Akış hakkında müstehcenlik suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Akış için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Manifest grubuna ait bazı görüntülerin yayımlanması ve yayımlanmasına aracılık edilmesi üzerinde duruldu.

Savcılık Akış’ın yalnızca grubun kurucusu olmadığını, aynı zamanda şirket sahibi ve yapımcı olarak grubun konser, gösteri ve finansal süreçlerinde de etkin rol üstlendiğini öne sürdü.

Akış İfadesinde Neler Söyledi?

İfadesinde Manifest grubunun kurucusu olduğunu anlatan Tolga Akış üyelerin Big Five Türkiye adlı yarışma aracılığıyla seçildiğini belirtti. Ayrıca grubun dans figürlerinin kendi yönetiminde gerçekleşmediğini ve söz konusu olaylarla ilgili sorumluluğu bulunmadığını savundu.

Akış gelir paylaşımına ilişkin de bilgi verdi. Beyanına göre, grubun işlerinden elde edilen gelirin yüzde 60’ı üyelere eşit şekilde dağıtılırken yüzde 40’ı menajerlik projesine ayrılıyordu.

İddianamede Dikkat Çeken Değerlendirmeler

Savcılık Akış’ın grubun konserlerini ve gösterilerini organize eden finansal süreçlerini yöneten kişi olduğunu belirtti. İddianamede ayrıca sahne performansları, danslar ve kıyafetlerle ilgili kararların ticari bir stratejinin parçası olduğu ileri sürüldü.

Özellikle çocukların korunması konusu üzerinde durulan dosyada, söz konusu görüntülerin yaş sınırlaması gözetilmeden geniş kitlelere ulaştırıldığı iddia edildi. Savcılık Akış’ın grup üzerindeki etkisi nedeniyle bu süreçte aktif sorumluluk üstlendiğini savundu.

İlk Duruşma 12 Kasım’da

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte davanın ilk duruşması için 12 Kasım 2026 tarihi belirlendi. Tolga Akış hakkındaki suçlamalar mahkemede ele alınacak. Akış’ın suçlu olup olmadığına ilişkin nihai karar ise yargılama sonucunda verilecek.