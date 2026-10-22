Merve Boluğur Hamile mi? O Sözleri Kafaları Karıştırdı!

Merve Boluğur’un galadaki görüntüleri hamilelik iddialarını gündeme taşıdı. Ünlü oyuncunun “Mucize bebek o zaman” sözleri merak uyandırdı.

Merve Boluğur Hamile mi? O Sözleri Kafaları Karıştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 18:56

Oyuncu Merve Boluğur katıldığı bir film galasında verdiği pozlarla magazin gündeminin dikkatini çekti. Karnının belirgin görünmesi üzerine sosyal medyada hamile olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. Kısa sürede yayılan iddiaların ardından sessizliğini bozan Boluğur’un yaptığı açıklama ise merakı daha da artırdı. Ünlü oyuncunun sözleri hamilelik söylentilerine kesin bir yanıt olarak değerlendirilmedi.

Galadaki Görüntüleri Gündem Oldu

Merve Boluğur, Milyonluk Hurdacı filminin galasında objektiflere yansıdı. Etkinlikte verdiği pozlarda karnının belirgin görünmesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte oyuncunun hamile olabileceğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

Takipçileri arasında farklı yorumlar yapılırken gözler Boluğur’un konuyla ilgili ne söyleyeceğine çevrildi. Ünlü oyuncu da çok geçmeden sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Hamile miyim? Mucize Bebek O Zaman”

Hakkında çıkan söylentilere değinen Merve Boluğur “Hamile miyim? Mucize bebek o zaman” ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu sözleri iddiaları kesin biçimde doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama olarak görülmedi. Bu nedenle hamilelik söylentileriyle ilgili soru işaretleri şimdilik ortadan kalkmadı.

Boluğur’un paylaşımının ardından takipçileri ünlü oyuncunun ne demek istediğini merak etmeye başladı. Ancak kendisi tarafından hamile olduğunu doğrulayan net bir açıklama yapılmış değil.

Anne Olma İsteğini Daha Önce de Anlatmıştı

39 yaşındaki oyuncu geçmişte yaptığı açıklamalarda anne olmayı çok istediğini dile getirmişti. Boluğur bu konudaki düşüncelerini anlatırken kaderci bir yapısı olduğunu söylemiş çocuk sahibi olmayı gönülden istediğini belirtmişti.

Oyuncunun daha önceki sözleri de yeniden gündeme gelirken hayranları son açıklamasını yakından takip etmeye başladı.

Özel Hayatı da Merak Ediliyor

Merve Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenmiş çift 2017’de boşanmıştı. Oyuncu 2 Ekim 2022’de Mert Aydın ile ikinci kez nikâh masasına oturmuş ancak bu evlilik de kısa sürede sona ermişti.

Şimdilik hamilelik iddialarına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. Boluğur’un ilerleyen günlerde konuyla ilgili daha açık bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Benzer Haberler
Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş’ın Oğlu Ali İlk Kez Böyle Görüldü! Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş’ın Oğlu Ali İlk Kez Böyle Görüldü!
İrem Derici’den Hadise’ye Övgü Yağmuru! “Kraliçenin Günü” İrem Derici’den Hadise’ye Övgü Yağmuru! “Kraliçenin Günü”
Manifest’in Kurucusu Tolga Akış Hâkim Karşısına Çıkıyor! Manifest’in Kurucusu Tolga Akış Hâkim Karşısına Çıkıyor!
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın Mirasına Olay Yanıt! Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın Mirasına Olay Yanıt!
Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Karede! Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Karede!
Serdar Ortaç Düğünde Fena Bombaladı! Aslıhan Malbora’ya Şok Soru Serdar Ortaç Düğünde Fena Bombaladı! Aslıhan Malbora’ya Şok Soru
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar:
  • 22-10-2026 14:57

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar: "55 Günü Geride Bıraktım"

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
  • 16-10-2026 11:38

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!