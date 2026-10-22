Merve Boluğur Hamile mi? O Sözleri Kafaları Karıştırdı!

Oyuncu Merve Boluğur katıldığı bir film galasında verdiği pozlarla magazin gündeminin dikkatini çekti. Karnının belirgin görünmesi üzerine sosyal medyada hamile olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. Kısa sürede yayılan iddiaların ardından sessizliğini bozan Boluğur’un yaptığı açıklama ise merakı daha da artırdı. Ünlü oyuncunun sözleri hamilelik söylentilerine kesin bir yanıt olarak değerlendirilmedi.

Galadaki Görüntüleri Gündem Oldu

Merve Boluğur, Milyonluk Hurdacı filminin galasında objektiflere yansıdı. Etkinlikte verdiği pozlarda karnının belirgin görünmesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte oyuncunun hamile olabileceğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

Takipçileri arasında farklı yorumlar yapılırken gözler Boluğur’un konuyla ilgili ne söyleyeceğine çevrildi. Ünlü oyuncu da çok geçmeden sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Hamile miyim? Mucize Bebek O Zaman”

Hakkında çıkan söylentilere değinen Merve Boluğur “Hamile miyim? Mucize bebek o zaman” ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu sözleri iddiaları kesin biçimde doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama olarak görülmedi. Bu nedenle hamilelik söylentileriyle ilgili soru işaretleri şimdilik ortadan kalkmadı.

Boluğur’un paylaşımının ardından takipçileri ünlü oyuncunun ne demek istediğini merak etmeye başladı. Ancak kendisi tarafından hamile olduğunu doğrulayan net bir açıklama yapılmış değil.

Anne Olma İsteğini Daha Önce de Anlatmıştı

39 yaşındaki oyuncu geçmişte yaptığı açıklamalarda anne olmayı çok istediğini dile getirmişti. Boluğur bu konudaki düşüncelerini anlatırken kaderci bir yapısı olduğunu söylemiş çocuk sahibi olmayı gönülden istediğini belirtmişti.

Oyuncunun daha önceki sözleri de yeniden gündeme gelirken hayranları son açıklamasını yakından takip etmeye başladı.

Özel Hayatı da Merak Ediliyor

Merve Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenmiş çift 2017’de boşanmıştı. Oyuncu 2 Ekim 2022’de Mert Aydın ile ikinci kez nikâh masasına oturmuş ancak bu evlilik de kısa sürede sona ermişti.

Şimdilik hamilelik iddialarına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. Boluğur’un ilerleyen günlerde konuyla ilgili daha açık bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.