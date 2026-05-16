Yoğun Bakıma Kaldırılan Kadir İnanır'dan Haber Var

Kadir İnanır geçtiğimiz gece fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Sevenleri telaşlandı. Hastaneden gelecek iyi haberi beklemeye koyuldu.

Doktor Konuştu

Sanatçının doktoru bugün açıklama yaptı. Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen şöyle konuştu:

“15 Mayıs'ta hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir."

Kısmi İyileşme Gözlendi



Kadir İnanır'ın bir süre daha yoğun bakımda tedavi göreceğini söyleyen Prof. Dr. Görgen usta oyuncunun genel durumunun yakından izlendiği ve İnanır'ın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlendiğini ifade etti.