Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Başrolü Kaptı! Ava Yaman'a Teklif Üstüne Teklif Yağıyor!

Ava Yaman son dönemin çıkış yapan isimleri arasında. Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Eleni karakteriyle büyük bir yükselişe geçti. Güzel oyuncunun popülaritesi her geçen gün artıyor. Yaman'a teklif üstüne teklif yağıyor.

İlk Başrolünü Kaptı

Doğal güzel ödüllü yönetmen Hüseyin Eken’in Dokunmadan Aşk adlı sinema filminde rol alacak. Bu Yaman'ın ilk başrolü olacak.

Haziran'da Sete Çıkacak

Çekimler Haziran'da Konya'da başlayacak. Genç oyuncu dokunulma veya başkalarına dokunma korkusu hastalığı olan Haphefobi yüzünden aşka kapılarını kapatan "Su karakterine hayat verecek.

Partneri de Belli Oldu

Ava Yaman'a Demirhan Demircioğlu partnerlik edecek. Yakışıklı isim Meram karakterini canlandıracak.

Duygu Dolu Hikaye

Hüseyin Eken ve Duygu Yonucu’nun yapımcılığını üstlendiği filmde Su ile ona dokunmadan bile sevmesini bilen Meram’ın duygu dolu hikayesi sinema salonlarına taşınacak.

Performansı Merak Konusu

Ava Yaman'ın performansı merakla bekleniyor. Güzel ismin hayranları Dokunmadan Aşk için heyecanlanıyor. Sosyal medyada Yaman hakkında pek çok yorum yapılıyor.