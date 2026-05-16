Danla Biliç Yeni İmajıyla Gündemde!

Güzel yıldız çektiği makyaj videolarıyla popüler olmuştu. Yaptığı işbirlikleriyle daha da ünlendi. Şimdilerde ise Youtube'da DanlaCast adında bir program yapıyor. Programa ünlü isimleri konuk alarak onlarla sohbet ediyor. Yayınları milyonlar izleniyor.

Sosyal Medyada Aktif

Güzel fenomen sosyal mecralarda da oldukça aktif. Instagram'da 5,7 milyon kişi takip ediyor.

Yeni İmajıyla Gündemde

Danla Biliç imajını yeniledi, sarışın oldu.

Danla Biliç imaj değişikliğine gitti. Saçlarını boyattı. Sarışın oldu. Yeni görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı. Gelecek yorumları merakla bekleyen fenomen “Lütfen kötü bir şey yazmayın” dedi.

İşte Biliç'in açıklamaları:

"Heves ettim. Kullanacağım arkadaşlar. Çok kötü bir sarışın olduğum bir dönem vardı ama hiç bu kadar güzel ve temiz bir sarım olmamıştı. Lütfen kötü bir şey yazmayın. Bir de beni makyajlı görün öyle bakın."

İki Ayrı Görüş

Sosyal medya yine de ikiye bölündü. Beğenenler kadar beğenmeler de çıktı. Kullanıcıların bir kısmı Biliç'e övgüler yağdırırdı. Başka bir kesim ise "hiç yakışmamış" dedi.