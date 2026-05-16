Tanyeli'nin Eşinden Yürek Burkan Paylaşım!

Oryantel Tanyeli pankreas kanseriydi. Hastalıkla uzun süre mücadele etti ve 17 Mart 2025 günü aramızdan ayrıldı.

Tanyeli Özruh Sünneli'nin vefatı sevenlerini derinden üzdü. Sanatçı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eşi İlker Sünneli onu kaybetmenin acısıyla sarsıldı.

Eşi Hep Yanındaydı

Tanyeli'nin tedavi gördüğü dönemde en büyük destekçisi eşi olmuştu. Onu hiç yalnız bırakmadı. İlker bey sanatçının ölümünden sonra büyük bir sessizliğe gömüldü.

Özlemek Nefes Almak Gibi Oldu

Aradan 1 yıl geçti. İlker Sünneli sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak rahmetli eşini andı.

Birlikte çekildikleri eski bir fotoğrafı paylaştı ve altına şöyle yazdı:

"Özlemek; nefes alıp vermek gibi oldu benim için..."

Sünneli'nin bu paylaşımı Tanyeli'nin sevenleri ve dostları tarafından çok sayıda taziye ve destek mesajı aldı.

Helallik İstemişti

Tanyeli vefatından kısa bir süre önce Instagram'dan bir mesaj paylaşmıştı. Sanatçı mesajında sevenlerinden helallik istemişti ve "Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" demişti.

Onun son mesajı bu oldu. Yüreklerde derin bir iz bıraktı. Tanyeli'nin son sözleri hala hafızalardaki yerini koruyor. Sevenleri ünlü sanatçıyı dualarıyla anmaya devam ediyor.