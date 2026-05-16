Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in Evlilikleri Tek Celsede Bitti

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun 2018 yılında evlendi. Çift 14 Temmuz 2020'de anne baba oldu. Çocuklarına Marsel ismini verdiler. Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen ikiliye nazar değdi.

Boşandılar

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil Pazartesi günü boşandı. Gemlik Adliyesi'nde görülen dava tek celsede bitti. Çift anlaşmalı olarak ayrıldı. Velayet süreci de tamamlandı. Oğulları Marsel'in velayeti anneye verildi.

Dostça Bitti

Tosun ve Köstendil'in evliliklerini dostça sonlandırdığı öğrenildi. İkilinin çocukları için görüşmeye devam edecekleri konuşuluyor.

Sosyal Medyayı Şaşırttı

Çiftin sessiz sedasız ayrılığı sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar habere oldukça şaşırdı. İkilinin boşanma nedeni ise merak edilmeye başlandı.

Gözler taraflardan gelecek resmi bir açıklamaya çevrildi. Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil henüz boşanmayla ilgili bir paylaşımda bulunmadı.

Vartolu Rolü

Erkan Koçak Köstendil Çukur'da canlandırdığı Vartolu Sadettin karakteriyle hafızalara yer etmişti. Bir çok önemli yapımda rol alan sanatçının en büyük çıkışı Vartolu ile olmuştu. Dizideki performansı hala hafızalardaki yerini koruyor.