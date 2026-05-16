Kenan Doğulu'ya 300 Bin Dolarlık Şantaj! "Otelde Videon Var"

Ünlü popçu hayatının şokunu yaşadı. Telefonuna gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Hemen savcılığa koştu ve "Can güvenliğim yok" diyerek şikayetçi oldu.

"Otelde Videon Var"

Kenan Doğulu'nun telefonuna bilinmeyen bir numaradan mesaj geldi. Mesajda "Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var" yazıyordu. Şarkıcı okuyunca büyük bir şok yaşadı.

"300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder" diyen şantajcılar "Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız" diyerek sanatçıyı tehdit etti ve Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk" ifadelerini kullandı.

Şikayetçi Oldu!

Doğulu savcılığa giderek şikayette bulundu. "Can güvenliğim yok" dedi. Başsavcılık çalışma başlattı. Harekete geçen emniyet güçleri hattın yabancı menşeli olduğunu belirlendi. Şüphelinin kimliği tespit edilemedi. Dosyaya takipsizlik verildi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaşanan olay basına düşünce sosyal medyada da gündem oldu. Takipçileri geçmiş olsun mesajları gönderdi. Sanatçının hızlı bir şekilde adli makamlara başvurması takdir topladı.

Yeni gelişmeler basın tarafından yakından takip ediliyor.



