Ünlü isim Taşacak Bu Deniz'e Salladı: "O Dizi Berbat Bir Şeye Dönüştü"



Kaan Sekban reyting rekorları kıran diziyi beğenmedi. Taşacak Bu Deniz'e salladı. Sosyal medya ayağa kalktı.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz reyting rekorları kırıyor. Dizi her hafta en çok izlenen yapım oluyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın rol aldığı yapım gündemden düşmüyor.

Berbat Bir Şeye Dönüştü

"O dizi berbat bir şeye dönüştü. Yapay zeka gibi sahneleriyle dalga geçiyor herkes Twitter'da. Oradan bir kız bir erkek korkunç oyunculularıyla bir reklamda oynadılar ya."pic.twitter.com/DpE0StlNsE — Populicc (@populicc) May 16, 2026

Kaan Sekban diziyi beğenmedi. Katıldığı programda ağır ifadelerle eleştirdi. Komedyen "O dizi berbat bir şeye dönüştü" dedi ve devam etti: "Yapay zeka gibi sahneleriyle dalga geçiyor herkes Twitter'da. "

Korkunç Oyunculuklarıyla Reklamda Oynadılar

Hızını alamayan ünlü isimden Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan da nasibini aldı. İkili için "Oradan bir kız bir erkek korkunç oyunculularıyla bir reklamda oynadılar ya" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Tepki Çekti

Sosyal medya kullanıcıları Kaan Sekban'ı topa tuttu. Dizinin izleyenleri tepkilerini dile getirdi. Komedyene Taşacak Bu Deniz'in ekranın en çok izlenen dizisi olduğu hatırlatıldı.

Hak Verenler de Vardı

Kızanlar kadar hak verenler de oldu. Bir kesim "adam haklı" diyerek destek verdi.

Kaan Sekban'ın açıklamaları sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

