Yılmaz Güney Anmasında Gerilim! Fatoş Güney İsyan Etti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney ölümünün 42. yılında düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı. Atlas Sineması’ndaki gecede Güney’in sinema kariyeri ve bıraktığı iz konuşulurken usta sanatçının unutulmayan filmlerinden “Arkadaş” da izleyiciyle buluştu.

Gösterim öncesinde düzenlenen söyleşide Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’in yanı sıra yönetmen Yüksel Aksu usta oyuncular Nur Sürer ve Necmettin Çobanoğlu da yer aldı. Güney’in sanat hayatının ve Türk sinemasındaki yerinin konuşulduğu etkinlikte duygu dolu anlar da yaşandı.

Fatoş Güney’den Dikkat Çeken Sözler

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri ise Fatoş Güney’in yaptığı konuşma oldu. Eşi hakkında yıllardır yapılan eleştiri ve tartışmalara tepki gösteren Güney konuşması sırasında oldukça duygulandı.

Elleri titreyerek konuşan Fatoş Güney Yılmaz Güney’e yönelik karalama kampanyalarına artık sessiz kalmak istemediğini açıkça dile getirdi. Güney’in sözleri salonda da büyük yankı uyandırdı.

“Çatlasanız da Patlasanız da…”

Eşiyle ilgili sert açıklamalarda bulunan Fatoş Güney özellikle sosyal medyada yapılan yorumlara göndermede bulundu. Güney “Faşist trollere sesleniyorum; çatlasanız da patlasanız da Yılmaz Güney büyük bir sinemacı ve halkının efsanesi olarak yaşamaya devam edecek” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Bu sözler etkinliğin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi. Fatoş Güney’in hem duygulanması hem sözlerini oldukça net bir şekilde söylemesi dikkat çekti.

Yılmaz Güney’in Mirası Konuşuldu

Yılmaz Güney ölümünden 42 yıl sonra da sinemadaki etkisi ve filmleri üzerinden gündemde kalmaya devam ediyor. Atlas Sineması’ndaki etkinlik de onun sanat hayatını yeniden hatırlamak ve filmlerini izleyiciyle buluşturmak için düzenlendi.

Özellikle “Arkadaş” filminin gösterilmesiyle gece Güney’in sinema dünyasında bıraktığı mirasa odaklandı. Etkinlikte yapılan konuşmalar ve Fatoş Güney’in sert çıkışı ise anma gecesine damga vuran gelişmeler arasında yer aldı.