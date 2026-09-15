Yasemin Kay Allen'dan Yıllar Sonra Gelen Nostalji! Öğrenci Kartındaki Fotoğrafı Olay Oldu

Yasemin Kay Allen öğrencilik yıllarına ait indirimli öğrenci kartını paylaştı. Çocukluk fotoğrafını gören hayranları "hiç değişmemiş" yorumunda bulundu.

Yasemin Kay Allen'dan Yıllar Sonra Gelen Nostalji! Öğrenci Kartındaki Fotoğrafı Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 12:10

Türk televizyon ve sinemasının en iddialı, en yetenekli kadın oyuncularından Yasemin Kay Allen sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini adeta yıllar öncesine götürdü. Kendine özgü tarzı, duruşu ve başarılı rolleriyle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu bu kez evde karşısına çıkan nostaljik bir sürprizi hayranlarının beğenisine sundu açıkçası.

Çocukluk Vesikalığı Fırtına Gibi Esti

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim evinde kişisel eşyalarını düzenlerken rastladığı öğrencilik yıllarına ait o eski indirimli öğrenci akbilini takipçileriyle paylaştı. Kartın üzerindeki vesikalık çocukluk fotoğrafı ise kısa sürede dijital platformlarda tam anlamıyla fırtınalar estirdi. Henüz minik bir çocukken çekilmiş o fotoğrafta saf ve masum bakışlarıyla dikkat çeken Allen'in çocukluk hali binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçiler Mest Oldu: Bakışları ve Güzelliği Hiç Değişmemiş!

Yasemin Kay Allen'in bu tatlı nostalji hamlesi magazin sayfalarında ve sosyal medyada dev bir etkileşim dalgası yarattı. Ünlü oyuncunun çocukluk vesikalığını gören hayranları fotoğrafın altına yüzlerce övgü dolu mesaj bıraktı. Yapılan yorumlarda en çok öne çıkan ortak fikir ise Allen'in çocukluğundan bu yana neredeyse hiç değişmediği yönündeydi.

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın altına adeta içini döktü:

"Çocukken de resmen bir prensesmiş!"

"Yüz hatları ve o bakışları birebir aynı hiç değişmemiş gerçekten."

"Zaman sanki onun için durmuş çocukluk hali neyse şimdiki güzelliği de o."

Hayranlarından gelen bu yoğun ilgi karşısında epey mutlu olan güzel oyuncu samimi paylaşımlarıyla takipçilerinin gönlünü fethetmeye devam ediyor. Bakalım güzel oyuncu yakın zamanda arşivinden yeni bir nostaljik sürprizle karşımıza çıkacak mı?

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