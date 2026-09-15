Merve Aydın’ı Kimse Teselli Edemedi! “Şuram Düğümleniyor”

Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Evinde yaşadığı bazı sıkıntılardan bahsederken 5 yıl önce kaybettiği annesini hatırlayan Aydın bir anda gözyaşlarına boğuldu.

Annesinin yokluğunu hâlâ çok derinden hissettiğini anlatan Merve Aydın konuşmakta zorlandığı anlarda duygularını olduğu gibi paylaştı. Yıllardır içinde biriktirdiği özlemin zaman zaman yeniden ortaya çıktığını söyleyen Aydın o anlarda kendisini toparlamakta güçlük çektiğini anlattı.

“Annem Olsaydı Her Şey Daha Rahat Olabilirdi”

Hüngür hüngür ağlarken içini döken Merve Aydın annesinin yanında olmasını ne kadar çok istediğini dile getirdi. Özellikle zor zamanlarda insanın annesine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Aydın “Annem olsaydı her şey daha rahat olabilirdi. Sıkışıyorsun, annen olsun istiyorsun. Ama yok...” sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Bu sözler annesini kaybetmiş olan takipçilerinin de yüreğine dokundu. Aydın’ın yaşadığı duygusal an kaybın üzerinden yıllar geçse bile özlemin ne kadar güçlü kalabildiğini bir kez daha gösterdi.

“Annelerinizi Başınız Tacı Yapın”

Annesini kaybettikten sonra yaşadığı acının hayatta olan annelerin değerini daha da iyi anlamasını sağladığını söyleyen Aydın takipçilerine de önemli bir çağrıda bulundu.

“Rabbim bizden daha çok sevmiş. Annelerinize sahip çıkın üzmeyin. Annelerinizi başınız tacı yapın” diyen Aydın annesinin artık yanında olmamasının verdiği çaresizliği de dile getirdi. “Gittiği zaman hiç ulaşamıyorsunuz” sözleriyle duygularını anlatan Aydın annelerin kalbinin kırılmaması gerektiğini söyledi.

“Şuram Düğümleniyor”

Gözyaşlarını durduramadığını söyleyen Merve Aydın yaşadığı bu anın yılların birikimi olabileceğini belirtti. “Şuram düğümleniyor. Niyetim de kimseyi ağlatmak değil. Durduramıyorum kendimi” diyen Aydın günlük hayatında ve iş yaparken de benzer duygular yaşayabildiğini söyledi.

Bir süre sonra kendisini toparlamaya çalışan Aydın “Bugün böyle oldu. Toparlayacağız tabii ki” diyerek konuşmasını tamamladı.