Çukurova'da Güç ve Aşk Savaşı! Burak Özçivit "Kenan Kozan" Rolüyle Geliyor

Burak Özçivit yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer ile ATV'de ekrana dönüyor. Kenan Kozan karakteri ve dizinin yayın tarihi detayları haberimizde.

Çukurova'da Güç ve Aşk Savaşı! Burak Özçivit
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 13:31

Türk televizyon dünyasının en başarılı başrol oyuncularından biri olan Burak Özçivit yeni sezonda son derece iddialı bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımını TİMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu usta senarist Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan Güneşin Doğduğu Yer dizisi ilk bölümüyle 17 Eylül Perşembe akşamı ATV ekranlarında yayın maratonuna başlıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu dizi görkemli atmosferi ve güçlü hikayesiyle yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Adana'nın Köklü Ailesinin İkinci Oğlu: Kenan Kozan

Başarılı aktör Burak Özçivit dizide Adana'nın köklü ve nüfuzlu ailelerinden Kozanların ikinci oğlu olan Kenan Kozan karakterine hayat verecek. İyi bir eğitim almış, zeki, karizmatik ve kendine olan sarsılmaz güveniyle ön plana çıkan Kenan ailesinin en büyük dayanak noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Kenan için Kozan olmak yalnızca taşıdığı bir soyadı değil aynı zamanda derin bir bağlılık ve aidiyet duygusunu temsil ediyor. Doğup büyüdüğü Çukurova topraklarına ve ailesine yürekten bağlı olan karakter sorumluluk almaktan çekinmeyen sevdiklerini her koşulda koruyup kollayan yapısıyla ön plana çıkıyor. Kozan ailesinin sahip olduğu büyük gücün içinde büyümesine rağmen çevresindeki insanlarla samimi ilişkiler kurabilen Kenan yardımsever ve sahiplenici tavrıyla da çevresindekilerin saygısını kazanıyor.

Almanya'da Başlayan Büyük Aşk ve İki Seçenek Arasındaki Sınav

Kenan Kozan'ın hayatındaki en kırılma noktalarından biri ise Almanya'da geçirdiği yıllar olacak. Almanya'da karşılaştığı Leyla karakteri Kenan için unutulmaz ve derin bir aşka dönüşürken onun korumacı ve fedakar yönlerini de tamamen ortaya çıkaracak.

Bir tarafta hayatı boyunca canı pahasına bağlı kaldığı ailesi ile omuzlarına yüklenen ağır sorumluluklar diğer tarafta ise Leyla'ya duyduğu büyük tutku... Kenan Kozan bu iki güçlü bağ arasında sıkışarak hayatının en kritik kararlarını vermek zorunda kalacak.

Heyecanla beklenen Güneşin Doğduğu Yer 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

 

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