Ozan Dolunay'dan Sosyal Medya İtirafı! "Gelen Yorumlardan Etkileniyorum"

Ekranların sevilen ve başarılı genç oyuncularından Ozan Dolunay geçtiğimiz günlerde İstanbul'un popüler noktalarından Galataport İstanbul'da kameralara takıldı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını kırmayıp soruları içtenlikle yanıtlayan ünlü oyuncu sosyal medya alışkanlıklarından gelen eleştirilere hatta özel hayatına kadar epey samimi açıklamalarda bulundu.

Pozitif ya da Negatif Fark Etmiyor, Etkileniyorum!

Sosyal platformlardaki yorumlar ve eleştiriler konusuna değinen Ozan Dolunay yazılanların ruh halini doğrudan etkilediğini saklamadı. İnsanların kendisi hakkında ne düşündüğünü içten içe merak etse de mesafesini korumayı seçtiğini belirten yakışıklı oyuncu durumu şöyle özetledi:

"Okumamayı tercih ediyorum açıkçası. İnsanların düşüncelerini merak ediyorum ama pozitifinden de negatifinden de etkileniyorum neticede. O yüzden hiçbir şeye bakmıyorum artık."

Sosyal medyanın yarattığı o psikolojik baskıdan korunmak adına dijital dünyadaki yorumlardan uzak durduğunu ifade eden Dolunay bu sayede işine ve kendi iç dünyasına çok daha kolay odaklanabildiğini söyledi.

Kalbi Boş Ama Kapıları Açık: Aşk Mükemmel Bir Şey!

Ayaküstü sohbet sırasında muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorularını da cevapsız bırakmayan Ozan Dolunay, kalbinin şu sıralar boş olduğunu gizlemedi. Aşk kavramına bakışını oldukça tatlı bir dille tarif eden başarılı oyuncu "Şu anda öyle bir gündemim yok ama aşk mükemmel bir şey tabii" diyerek hayatında kimsenin olmadığını yine de aşka kapılarını asla kapatmadığını vurguladı.

Tamamen kariyerine ve yeni projelerine odaklandığını belirten Dolunay bu içten açıklamalarının ardından Galataport'taki yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Bakalım yakışıklı oyuncuyu yakın zamanda yeni bir projede mi yoksa kalbini çalacak yeni bir aşkla mı göreceğiz?