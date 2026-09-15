Gülben Ergen Gündeme Gelince Seren Serengil Dayanamadı!

Yıllardır süren küslükte yeni bir gelişme yaşandı. Seren Serengil, Gülben Ergen’in gündeme gelmesinin ardından yaptığı iki kelimelik yorumla dikkat çekti.

Gülben Ergen Gündeme Gelince Seren Serengil Dayanamadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 21:14

Magazin dünyasında bazı küslükler vardır yıllar geçse de bir türlü kapanmaz. Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki gerilim de tam olarak böyle. 90’lı yıllara kadar uzanan bu hikâyede yıllar içinde barışmalar yeniden başlayan tartışmalar ve hatta mahkemeye taşınan olaylar yaşandı.

İkilinin bir dönem oldukça yakın olduğu biliniyor. Ancak zamanla araları açıldı ve karşılıklı açıklamalarla büyüyen gerilim yıllar boyunca magazin gündeminden düşmedi.

Bu Kavganın Geçmişi Epey Kabarık

Seren Serengil’in Gülben Ergen’le ilgili geçmişte yaptığı bazı açıklamalar hâlâ hafızalarda. Hatta Serengil yıllar önce verdiği bir röportajda köpeğinin “Gülben” ismini duyduğunda havladığını anlatmıştı. Bu olay ikili arasındaki gerilimin ne kadar sıra dışı noktalara geldiğinin en dikkat çeken örneklerinden biri olarak kaldı.

Elbette yıllar içinde kısa süreli barışmalar da oldu. Fakat bu barışların ömrü pek uzun sürmedi. Gerilim yeniden başladı ve iş mahkemeye kadar taşındı. Serengil 2018 yılında aldığı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi bile yaşadı.

Seren Serengil Yine Sessiz Kalmadı

Aradan yıllar geçmesine rağmen Seren Serengil’in Gülben Ergen konusunda sessiz kalmadığı zaman zaman görülüyor. Hatta birkaç ay önce Ergen’in Mustafa Sandal’ın Saygı1 gecesindeki röportajı Serengil’in hesabında paylaşılmış ardından paylaşım kısa süre içinde silinmişti. Bu kez ise konu bir nikâh şahitliği üzerinden yeniden gündeme geldi.

İki Kelime Yetti

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gündeme gelen avukat Emek Emre'nin düğününde Gülben Ergen nikah şahitlerinden biriydi. Düğünde çekilen görüntüler yeniden paylaşılınca Seren Serengil’den dikkat çeken bir yorum geldi. Serengil isim vermeden sadece Allah’ın büyüklüğü... yazdı.

İki kelime ve üç nokta… Uzun bir açıklama yapmasına gerek bile kalmadı. Sosyal medyada bu yorumun Gülben Ergen’e gönderme olduğu düşünülürken yıllardır süren küslük de yeniden gündemin ortasına oturdu.

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