Ala Tokel’e 10 Milyon TL’lik Şok! 20 Şubeden Dava

Sosyal medya paylaşımları ve güzellik sektöründeki girişimleriyle tanınan Ala Tokel bu kez özel hayatıyla değil ticari faaliyetleriyle gündemde. Tokel’in adını taşıyan güzellik salonlarının franchise sahipleri sözleşmeyle ilgili bazı yükümlülüklerin yerine getirilmediğini öne sürerek hukuki yola başvurdu.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan yaklaşık 20 franchise şubesinin işletmecilerinin mağdur olduklarını iddia ettiği süreç milyonlarca liralık tazminat taleplerini de beraberinde getirdi.

20 Şube Sahibinden Dava

İddialara göre Ala Tokel’in kurduğu franchise sistemi üzerinden lisans alarak güzellik salonu açan yaklaşık 20 işletmeci zaman içinde çeşitli ticari sorunlar yaşadı. Şube sahipleri sözleşmede yer alan bazı yükümlülüklerin yerine getirilmediğini savundu.

Yaşanan anlaşmazlıkların ardından işletmeciler soluğu mahkemede aldı. Sabah’ın haberine göre franchise sahiplerinin açtığı davaların toplam tutarının yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtildi.

Şube sahiplerinin temel talebinin ise sözleşme ihlali nedeniyle uğradıklarını öne sürdükleri ticari zararların karşılanması olduğu aktarıldı.

Tokel Markasıyla Büyümüştü

Ala Tokel üniversite yıllarının ardından kendi işini kurarak güzellik sektörüne adım atmıştı. Kendi adını taşıyan güzellik stüdyosuyla tanınan Tokel zaman içinde markasını farklı şehirlere de taşımıştı.

Makyaj içerikleriyle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Tokel bir yandan içerik üreticisi kimliğiyle öne çıkarken diğer yandan girişimci yönüyle dikkat çekmişti. Samsun, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde açılan şubelerle marka büyümeye devam etmişti.

Gözler Hukuki Süreçte

Franchise sahiplerinin açtığı davalarla birlikte Tokel’in ticari faaliyetleri yeniden mercek altına girdi. Daha önce de çeşitli ticari sorun haciz ve borç iddialarıyla gündeme gelen Tokel hakkında bu kez franchise şubelerinden gelen talepler konuşuluyor.

Öte yandan Tokel’in konuya ilişkin şu ana kadar kamuoyuna yaptığı resmi bir açıklama bulunmuyor. Davaların nasıl sonuçlanacağı ve tarafların bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.