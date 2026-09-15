Burak Kut’tan Şaşırtan Elvis Presley Çıkışı!

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Burak Kut geçtiğimiz günlerde konuk olduğu televizyon programında hem kariyerinden hem müzik yolculuğundan bahsetti. Yıllardır sahnelerde olan ve özellikle 90’lı yıllarda yaptığı çıkışla hafızalara kazınan Kut müzik dünyasındaki serüvenini anlatırken dikkat çeken bir benzetme yaptı.

Yıllara rağmen enerjisinden ve tarzından pek bir şey kaybetmeyen şarkıcı kariyerindeki yükselişi dünyaca ünlü isimlerle kıyasladı. Söyledikleri kısa sürede magazin gündeminin de dikkatini çekti.

Burak Kut’tan Samimi Kariyer İtirafı

Programda müzik dünyasındaki yerinden söz eden Burak Kut kariyerinin farklı dönemlerini değerlendirdi. Özellikle genç yaşta yakaladığı büyük çıkışın kendisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan şarkıcı sektörde yaşadığı değişimleri de samimi bir şekilde paylaştı.

Kut’un açıklamalarında en çok dikkat çeken nokta ise kendisini hangi dünyaca ünlü sanatçılara benzettiğini söylemesi oldu. Şarkıcı kariyerindeki yükselişi anlatırken oldukça iddialı isimleri aynı cümlede buluşturdu.

“Kariyerimi Elvis Presley’e Benzetirim”

Burak Kut kariyer yolculuğunu anlatırken, “Kariyerimi Elvis Presley, Michael Jackson ve Justin Bieber’a benzetirim...” ifadelerini kullandı.

Bu sözler özellikle sosyal medyada dikkat çekti. Kut’un kendisini müzik tarihinin en büyük yıldızları arasında gösterilen Elvis Presley ve Michael Jackson’ın yanı sıra genç yaşta dünya çapında büyük bir şöhrete ulaşan Justin Bieber’la aynı kariyer çizgisinde değerlendirmesi gündem oldu.

90’lardan Bugüne Burak Kut

Burak Kut 1990’lı yıllarda müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şarkıları sahne performansı ve kendine özgü tarzıyla dönemin en çok konuşulan genç yıldızlarından biri haline gelen Kut aradan geçen yıllara rağmen müzik kariyerini sürdürmeye devam ediyor.

Özel hayatında da sakin bir yaşam sürdüren şarkıcı 2011 yılında Cansen Yeni ile evlenmişti. Çiftin Aden adında bir kızları bulunuyor. Kut’un son açıklaması ise yıllar önce yakaladığı büyük çıkışın onun gözündeki yerini bir kez daha ortaya koydu.