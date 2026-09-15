Yaz Bitti Ama Defne Samyeli Durmadı! O Pozlar Çok Konuşuldu

Defne Samyeli eylül ayının ortasında Antalya’da tatil keyfine devam ediyor. Kemer’den paylaştığı renkli kareler ve fit görüntüsü dikkat çekti.

Yaz Bitti Ama Defne Samyeli Durmadı! O Pozlar Çok Konuşuldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 20:58

Yaz bitti bitecek ama Defne Samyeli için tatil sezonu hâlâ devam ediyor. 54 yaşındaki ünlü isim Antalya’da denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Yoğun tempodan biraz olsun uzaklaşan Samyeli tatilinden renkli kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Kemer’de tatil yapan Samyeli günlerini bol bol dinlenerek geçiriyor. Güneşli havanın tadını çıkaran ünlü isim deniz manzarası eşliğinde verdiği pozlarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Kemer’den Renkli Tatil Kareleri

Defne Samyeli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede ilgi gördü. Antalya’nın güzel havasını fırsat bilen Samyeli hem denizin hem güneşin tadını çıkarırken objektif karşısına geçti.

Tatilden yaptığı paylaşımlarda enerjik görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim yazın bitmesine aldırış etmiyor gibi görünüyor. Eylül ayında hâlâ deniz keyfi yapan Samyeli adeta “Tatil daha bitmedi” mesajı verdi.

Özellikle deniz manzaralı kareleri takipçilerinden yoğun ilgi gören Samyeli doğal ve keyifli halleriyle de beğeni topladı.

Yıllara Meydan Okuyan Görüntüsü

Defne Samyeli’nin tatil paylaşımlarında yalnızca Antalya manzaraları değil fit görünümü de dikkat çekti. İki çocuk annesi olan 54 yaşındaki Samyeli formda görüntüsüyle takipçilerinden yine tam not aldı.

Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde gördüğümüz Samyeli zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Özellikle sağlıklı ve fit görüntüsünü koruması takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yazı Uzatmaya Kararlı

Antalya’da güneşli havanın tadını çıkaran Defne Samyeli görünen o ki yazı biraz daha uzatmaya kararlı. Eylül ayının ortasında deniz keyfine devam eden ünlü isim tatil sezonunu henüz kapatmadığını paylaşımlarıyla açıkça gösterdi. Samyeli’nin Antalya’dan yeni tatil kareleri paylaşıp paylaşmayacağı ise şimdiden merak konusu.

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