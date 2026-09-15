Uzak Şehir’de Büyük Hesaplaşma! Alya ve Cihan Yine Karşı Karşıya

Uzak Şehir yeni sezonun ilk bölümüyle nefesleri kesti. Alya ve Cihan karşı karşıya gelirken Deniz’in kaçırılması ortalığı bir anda karıştırdı.

Uzak Şehir’de Büyük Hesaplaşma! Alya ve Cihan Yine Karşı Karşıya
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 21:05

İzleyicilerin yeni sezonunu merakla beklediği “Uzak Şehir” üç aylık aranın ardından ekrana döndü. Kanlı düğünün ardından geçen üç ay,Albora ailesinde birçok şeyi değiştirdi. Alya oğlu Deniz’i alıp Budapeşte’ye yerleşirken Cihan da oğlunun peşinden giderek Alya’nın karşısına çıktı.

Cihan’ın amacı Deniz’i Mardin’e götürmekti. Hatta Alya’ya “Sen de gel” diyerek birlikte dönmelerini istedi. Ancak Alya’nın bu teklife cevabı hiç beklediği gibi olmadı. Alya düğünün ardından Cihan’a geri döndüğünü ama bu kez kendisinin ona “Git” dediğini hatırlatarak Mardin’e dönmeyeceğini açıkça söyledi.

Sadakat ve Alya Karşı Karşıya

Boran’ın ölümünden sorumlu tutularak hapse giren Sadakat Alya’yı cezaevine çağırdı. Alya’ya oldukça sert sözlerle yüklenen Sadakat yaşananlardan onu sorumlu tuttu.

Alya ise verdiği cevapla herkesi duygulandırdı. Cihan’ın hayatta olmasını sağlayanlara minnet duyduğunu söylemesi ikili arasındaki gerilimin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdi.

Nare’nin Acısı Zerrin’in Yalnızlığı

Şahin’in ölümü Nare’yi adeta yıktı. Büyük bir acıyla baş etmeye çalışan Nare’nin yanı sıra Zerrin de zor günler geçirdi. Nadim’in ihbarının ardından Zerrin Demir’i öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Kaya’nın görüşme taleplerini ise kabul etmedi.

Deniz Kaçırıldı Cihan Peşine Düştü

Alya, Ecmel’in Deniz’le ilgili planlarından endişelenince eski sevgilisi Enver’den yardım istedi. Cihan ve Enver’in ilk kez karşı karşıya gelmesi de yeni sezonun dikkat çeken anlarından biri oldu.

Ancak asıl büyük kriz Deniz’in okul gösterisinde yaşandı. Ecmel’in adamları Deniz’i kaçırdı. Durumu öğrenen Cihan hemen peşlerine düştü çıkan çatışmanın ardından oğlunu kurtardı.

Pazartesi Gecesinin Birincisi

“Uzak Şehir” yeni sezonun ilk bölümüyle reytinglerde de zirveye yerleşti. Dizi tüm kategorilerde gecenin birincisi olurken pazartesi akşamlarının değişmez adresi olduğunu bir kez daha gösterdi.

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