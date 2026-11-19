Evliya Aykan konuk olduğu programda kariyerinin ilk dönemlerine ve usta isim Yılmaz Erdoğan ile yollarının kesiştiği unutulmaz günlere dair samimi itiraflarda bulundu. İlk seçmede Yılmaz Erdoğan'dan sert bir eleştiri alan ve ardından halı sahada yaşanan talihsiz bir kazayla usta ismi sakatlayan Aykan o günleri gülümseten detaylarla anlattı.

İlk Seçmede Gelen Sert Yorum ve Dönüm Noktası

İbrahim Selim'in programına katılan Evliya Aykan oyunculuk serüveninin en zorlu anlarından birini paylaştı. Yılmaz Erdoğan'ın karşısına çıktığı ilk seçme sürecinde işlerin beklediği gibi ilerlemediğini belirten Aykan usta sanatçının kendisi hakkında oldukça net ve sert bir değerlendirme yaptığını söyledi. Erdoğan'ın seçme sonrası Van Devlet Tiyatrosu'na dönsün sopa yutmuş gibi" dediğini aktaran oyuncu geçmişteki bu anıyı bugün çok daha olgun bir bakış açısıyla yorumladı.

Yaşanan sert eleştirinin mesleki gelişimindeki yerine değinen Aykan "O zaman çok ağır geliyor ama bir yerden de tokat yemek gerekiyor" ifadelerini kullanarak bu sözlerin kendisi için önemli bir kırılma noktası olduğunu dile getirdi.

Halı Saha Kazası

Yılmaz Erdoğan ile ilk tanıştıkları dönemdeki iletişimin pek de kolay ilerlemediğini anlatan Evliya Aykan "Ama ben de beni sevmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım" diyerek esprili bir giriş yaptı. Ardından saha kenarında otururken yaşanan beklenmedik kazayı şu sözlerle anlattı:

"Oynamadığım maçta adamı sakatladım! Meğer o da benim çekildiğim yerden geçecekmiş, üstümden takla attı!"

Topun Yılmaz Erdoğan'a yöneldiği sırada çarpışmamak için kenara çekilmeye çalıştığını ancak aynı yöne yönelen Erdoğan’ın üzerinden takla atarak yere düştüğünü anlatan Aykan kazanın hemen ardından yaşanan diyaloğu da aktardı. Yerde kalan Erdoğan'ın "Kim lan bu?" diye sorması üzerine "Hocam, benim" yanıtını verdiğini söyleyen oyuncu usta ismin bu olaydan sonra "Bu çocuk gözüme görünmesin" noktasına geldiğini esprili bir dille ifade etti. Aykan tüm bu talihsizliklere rağmen aralarındaki ilişkinin zaman içinde düzeldiğini de sözlerine ekledi.