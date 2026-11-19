Teşkilat, Afili Aşk ve Prens gibi yapımlarla tanınırlığını artıran Çağlar Ertuğrul'un kariyerinde pek çok kişinin hatırlamadığı bir dizi deneyimi var: Medcezir! Ertuğrul, 2013-2015 yılları arasında yayınlanan ve Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Mira ve Yaman karakterleriyle büyük ilgi gören dizide konuk oyuncu olarak yer almıştı. Ünlü oyuncu kısa süren rolünün ardından beklemediği tepkilerle karşılaşmış. Yıllar sonra anlattıkları, bir dönem ekran başında yaşanan hayran heyecanının ne kadar ileri gidebildiğini de gösteriyor.

Mira ve Yaman'ın Arasına Girmeye Çalıştı

Çağlar Ertuğrul, Medcezir dizisine konuk oyuncu olarak katıldığında hikâyenin merkezinde Mira ve Yaman'ın ilişkisi vardı. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği ikili, dizinin en sevilen çiftlerinden biri hâline gelmişti.

Ertuğrul ise senaryo gereği bu ilişkinin arasına girmeye çalışan bir karakteri canlandırıyordu. Dolayısıyla oyuncunun ekrandaki varlığı, Mira ve Yaman'ın birlikte olmasını isteyen izleyicilerin pek de hoşuna gitmedi. Ancak gelen tepkilerin boyutu, Ertuğrul'un bile tahmin edemeyeceği kadar büyüktü.

Rolü Yüzünden Ölüm Tehditleri Aldı

Oyuncu, Melis İşiten'in YouTube'da yayınlanan Zaten Şov programına konuk olduğunda bu deneyimini yeniden anlattı. Bölümün yayınlanmasının ardından kendisine küfürler ve ölüm tehditleri gönderildiğini söyleyen Ertuğrul, yaşadıklarına başlangıçta anlam veremediğini belirtti.

Üstelik oyuncu, o dönemde gelen tepkiler üzerine bir YouTube videosu da çekmiş. Yıllar sonra aynı olayı değerlendiren Ertuğrul, bugünkü deneyimiyle böyle bir video çekmeyi tercih etmeyeceğini söyledi. İzleyicilerin Mira ve Yaman'ı çok sevdiğini, karakterlerinin arasına başka birinin girmesini istemediklerini ifade etti.

Bir Dizi Karakteri Gerçek Hayatta Hedef Hâline Getirdi

Çağlar Ertuğrul'un anlattıkları, oyuncuların canlandırdıkları karakterlerle gerçek kişiliklerinin zaman zaman birbirine karıştırılabildiğini gösteren ilginç örneklerden biri oldu. Senaryoda yalnızca rolünü yerine getiren oyuncunun, hikâyenin hayranları tarafından hedef alınmasıysa Medcezir yıllarından geriye kalan şaşırtıcı anılardan biri olarak hafızalara kazındı.