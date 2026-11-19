Hababam Sınıfı filmlerinin yanı sıra "Ah Nerede", "Bizim Aile", "Aile Şerefi" gibi Yeşilçam yapımlarından tanıdığımız Cengiz Nezir, uzun yıllar sonra verdiği bir röportajla yeniden gündeme geldi. Oyunculuğu bırakma kararında Yavuz Turgul'un da payı olduğunu dile getirdi. Peki, oyunculuğu neden bıraktı ve sonrasında ne iş yaptı?

O Dönem Afişte Adının Yazması Çok Önemliydi

Tüm Türkiye'nin bıkmadan, usanmadan yıllardır izlediği Hababam Sınıfı'yla şöhrete kavuşan usta oyuncu Cengiz Nezir, geçtiğimiz yıllarda Habertürk'ten Aytekin Teker'in sorularını yanıtlamıştı. Özel hayatına dair samimi paylaşımlarda bulunan usta oyuncu, sinema macerasının kendisi için nasıl sona erdiğini de anlattı.

Hababam Sınıfı'nın, Ah Nerede ve Bizim Aile filmlerinin afişinde adının bulunduğunu söyleyen usta oyuncu, o dönemde afişte yer alabilmenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Bu filmlerden sonra çekilen Aile Şerefi filminin afişindeyse adı yazılmamıştı.

Yavuz Turgul O Dönemde Arzu Film'in Yazıhanesinde Çalışıyormuş

O dönemde henüz yönetmen ya da senarist olmayan Yavuz Turgul, Arzu Film'in yazıhanesinde film ithalatını ve afişleri yapıyormuş. Aile Şerefi filminin afişinde adının yazılmadığını fark eden Cengiz Nezir, Yavuz Turgul'un yanına gitmiş ve "Ağabey neden ismim yok?" diye sormuş. Turgul'un değişik bir tavır ve üslup takınarak "Cengizciğim, unutmuşum." dediğini söyleyen usta oyuncu, o gün oyunculuğu bıraktığını söylüyor. Üstelik ondan sonraki filmi bile hazırken... Nezir, bu olay yaşanmasaydı "Tosun Paşa" filminde yer alacakmış.

Gurur Yaptığı İçin Pişman Olmuş

Kendisine pişman olup olmadığı sorulduğunda pişman olduğunu söyleyen Nezir, o zamanlar bazı şeylerin kıymetinin bilinmediğini belirtti.

Sinemayı bırakma kararında babasının da etkili olduğunu ekledi. Babası onu kendi işlerini sürdürme konusunda ikna etmiş. Usta oyuncunun babası Ali Fuat Nezir, Nezirler Ayakkabıcılık'ın kurucusu. O dönemde Fatih Gedikpaşa'da ayakkabı imalatı yaptıkları bir işletmeleri varmış.