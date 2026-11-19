Başarılı oyunculuğu ve yer aldığı iddialı projelerle adından sıkça söz ettiren Farah Zeynep Abdullah evinde yaşadığı talihsiz bir kaza ile magazin gündemine oturdu. Evde yeğeniyle çarpışması sonucu yüzünden darbe alan ünlü oyuncu burnunda oluşan hasarı gösteren yakın çekim bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Instagram Paylaşımı ve Arkadaşlarıyla Esprili Diyaloğu

Yaşadığı ev kazasının ardından Instagram hesabının hikâye bölümünden yüzünün yakın çekim fotoğrafını yayınlayan Farah Zeynep Abdullah paylaşımına arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği mesajlaşmanın ekran görüntüsünü de ekledi. Yazışmada burnunun kırılıp kırılmadığını kontrol ettireceğini belirten oyuncuya yakın arkadaşları esprili yorumlarla karşılık verdi.

Hareketsiz bir yaşam sürerken burnunu nasıl kırmayı başardığını soran arkadaşları evde otururken yeğeninden darbe alması nedeniyle Abdullah'ı tiye alarak tebrik etti. Mesajlaşmada bir arkadaşının "Sarhoş oldun sandım" şeklindeki şakası da dikkat çekti. Oyuncunun burnunda gerçekten bir kırık oluşup oluşmadığı ise henüz kesinlik kazanmazken konuya ilişkin detaylı bir sağlık açıklaması yapılmadı.

Başarılarla Dolu Kariyer Yolculuğu

17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Farah Zeynep Abdullah lise eğitiminin bir kısmını Saint Michel Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra İngiltere'deki University of Kent'te Fransız Dili ve Drama eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerindeki büyük çıkışını Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle yakalayan isim Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura ile Unutursam Fısılda gibi sevilen yapımlarda başrol üstlendi. Televizyonda Masumlar Apartmanı dizisindeki İnci rolüyle geniş kitlelere ulaşan Abdullah sinemada ise şarkıcı Bergen'in hayatını canlandırdığı 2022 yapımı filmdeki performansı ve seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı.