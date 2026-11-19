Sevdiğim Sensin'in bu akşam yayınlanacak bölümünden yeni tanıtım yayınlandı.

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı Sevdiğim Sensin'in bu akşam yayınlanacak bölümünden yeni tanıtım izleyiciyle buluştu.

İnci'nin Tehdidi ve Dicle'nin Çaresizliği

İnci'nin ablası Derya ile bebeği arasında acımasız bir seçime zorlayarak tehdit ettiği Dicle'nin kararı merakla beklenirken; yayınlanan yeni tanıtımda Erkan ve Dicle arasında yaşanan sarsıcı yüzleşme ekrana geliyor.

Erkan ve Dicle Arasında Dönüm Noktası Yüzleşme

Tanıtımda İnci'den Dicle'nin bebeğini aldırdığını duyan Erkan büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeyle Dicle'nin karşısına çıkıyor. İkili arasında dönüm noktası olan yüzleşmede Dicle'nin çaresizliği dikkat çekiyor. Erkan “Bana bunu niye yaptın. Artık ben de senden nefret ediyorum sayende. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum, sesini bile duymak istemiyorum. Bebeğimizi öldürdün ya ben de öldüm senin için. Bugün sen de öldün benim için” sözleriyle alyansını çıkararak Dicle'ye veriyor. Erkan'ın ayrılığıyla Dicle büyük bir çıkmaza sürüklenirken, dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor.

Hikayesi Coşkun Irmak'a, senaryosu Yeşim Aslana ait olan yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Star'da!