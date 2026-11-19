Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Murat Boz, yeni şarkısı “Dönemem” ile 20 Kasım 2026’da müzikseverlerle buluşuyor. Söz ve müziği Murat Boz’a, düzenlemesi Erhan Bayrak’a ait olan şarkı, Boz Production ve DMC etiketiyle yayımlanıyor.

Duygusal atmosferi ve etkileyici müzikal yapısıyla dikkat çeken “Dönemem”, Murat Boz’un söz yazarı ve besteci kimliğini bir kez daha öne çıkarıyor.

Güçlü Müzikal Altyapı ve Usta İsimler Bir Arada

Şarkının düzenlemesi ve yaylı orkestrasyonunu Erhan Bayrak üstlenirken, akustik ve naylon gitarlarda Caner Güneysu, yaylılarda İstanbul Strings yer alıyor. Mix ve mastering çalışması ise IMS Mix Mastering’den Celil Yavuz imzası taşıyor.

Video Klibin Yönetmen Koltuğunda Murat Joker Var

Video klibin yönetmen koltuğunda Murat Joker otururken, kapak fotoğrafı Emre Güven tarafından çekildi. Çalışmanın grafik tasarımını ise Alper Erişir hazırladı.

“Dönemem”, 20 Kasım’da tüm dijital müzik platformlarında!