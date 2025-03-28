Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'nden Kötü Haber: Dizi Final Kararı Aldı

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri' dizisinden izleyicilere kötü haber geldi. Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizi, 45. bölümünde ekranlara veda edecek.

'İnci Taneleri' Final Kararını Açıkladı

Şenol Sönmez'in yönetmenliğinde yayınlanan 'İnci Taneleri', Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği bir yapım olarak dikkat çekmişti. Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, sürükleyici hikayesiyle büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak, son gelen haberlere göre dizi 45. bölümünde final yapacak.

İzleyiciler Şokta!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa, izleyiciler **'İnci Taneleri'**nin 45. bölümünde finalini izleyecek.

Diziye dair gelişmeler büyük bir merakla takip edilirken, bu ani final kararı **'İnci Taneleri'**nin izleyicileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.