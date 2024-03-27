‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte merak edilen detaylar...

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ perşembe akşamı yeni bölümüyle Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte merak edilen detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-03-2024 16:05

BKM imzalı ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi, perşembe akşamı yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Derinlikli hikayesi, merak uyandıran sahneleri ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizi, her hafta gündem oluşturmaya devam ediyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan 10. bölümde, Dilber oğluyla ayrı kalmaya devam ederken Zahir'in izini kaybettirmeyi başarmıştı. Piraye ise öğrendikleri karşısında Azem ile arasına mesafe koymaya karar vermişti. Azem, kızının adresini bulmak için çabalarken beklenmedik bir ipucuna ulaşmıştı ancak öğrendikleri onu başka bir bilinmeze sürüklemişti.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak. Dizinin hayranları, heyecanla beklenen yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor.

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