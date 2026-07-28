Görkem Sevindik ile Oğlu Marsel'in Tekne Keyfi Göz Doldurdu!

Başarılı oyuncu Görkem Sevindik yaz sezonunun ve sıcak havanın tadını çıkarmak için rotasını Ege ve Akdeniz'in berrak sularına kırdı. Basketbolcu eski eşi Kübra Siyahdemir ile olan evliliğinden dünyaya gelen minik oğlu Marsel ile birlikte tekne turuna çıkan ünlü oyuncu baba-oğul baş başa unutulmaz anlar yaşadı. Sezonun yorgunluğunu oğluyla birlikte atan Sevindik tatil boyunca sergilediği neşeli tavırları ve oğluyla yakından ilgilendiği samimi halleriyle dikkat çekti.

Maviyle Yeşilin Buluştuğu Yerde Baba-Oğul Tatili

Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarmak için tekneyle koylara açılan 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu oğlu Marsel ile gün boyunca keyifli vakit geçirdi. Birlikte denize girip serinleyen ve bol bol güneşlenen baba-oğul ikilisi neşeli anlar yaşadı. Doğayla baş başa kaldıkları maviyle yeşilin buluştuğu eşsiz koyda çekildikleri renkli pozları sosyal medya hesabından paylaşan Görkem Sevindik'in bu gönderileri kısa sürede hayranları ve takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2024 Yılında Sessiz Sedasız Yollarını Ayırmışlardı

Öte yandan ünlü oyuncunun özel hayatındaki gelişmeler de bu tatil kareleriyle birlikteyeniden gündeme geldi. 2020 yılında aile arasında gerçekleşen son derece sade ve mütevazı bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren Görkem Sevindik ile basketbolcu Kübra Siyahdemir 2024 yılında dostça anlaşarak yollarını ayırmıştı. Evliliklerini sonlandırmalarına rağmen oğulları Marsel için sık sık bir araya gelen ve ebeveynlik sorumluluklarını aksatmayan ikiliden Görkem Sevindik oğluyla geçirdiği bu özel tatille hayranlarının takdirini topladı.