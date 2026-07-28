Görkem Sevindik ile Oğlu Marsel'in Tekne Keyfi Göz Doldurdu!

Görkem Sevindik oğlu Marsel ile tekne turuna çıktı. Baba-oğulun deniz keyfi ve sosyal medya pozları büyük beğeni topladı.

Görkem Sevindik ile Oğlu Marsel'in Tekne Keyfi Göz Doldurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 09:39

Başarılı oyuncu Görkem Sevindik yaz sezonunun ve sıcak havanın tadını çıkarmak için rotasını Ege ve Akdeniz'in berrak sularına kırdı. Basketbolcu eski eşi Kübra Siyahdemir ile olan evliliğinden dünyaya gelen minik oğlu Marsel ile birlikte tekne turuna çıkan ünlü oyuncu baba-oğul baş başa unutulmaz anlar yaşadı. Sezonun yorgunluğunu oğluyla birlikte atan Sevindik tatil boyunca sergilediği neşeli tavırları ve oğluyla yakından ilgilendiği samimi halleriyle dikkat çekti.

Maviyle Yeşilin Buluştuğu Yerde Baba-Oğul Tatili

Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarmak için tekneyle koylara açılan 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu oğlu Marsel ile gün boyunca keyifli vakit geçirdi. Birlikte denize girip serinleyen ve bol bol güneşlenen baba-oğul ikilisi neşeli anlar yaşadı. Doğayla baş başa kaldıkları maviyle yeşilin buluştuğu eşsiz koyda çekildikleri renkli pozları sosyal medya hesabından paylaşan Görkem Sevindik'in bu gönderileri kısa sürede hayranları ve takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2024 Yılında Sessiz Sedasız Yollarını Ayırmışlardı

Öte yandan ünlü oyuncunun özel hayatındaki gelişmeler de bu tatil kareleriyle birlikteyeniden gündeme geldi. 2020 yılında aile arasında gerçekleşen son derece sade ve mütevazı bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren Görkem Sevindik ile basketbolcu Kübra Siyahdemir 2024 yılında dostça anlaşarak yollarını ayırmıştı. Evliliklerini sonlandırmalarına rağmen oğulları Marsel için sık sık bir araya gelen ve ebeveynlik sorumluluklarını aksatmayan ikiliden Görkem Sevindik oğluyla geçirdiği bu özel tatille hayranlarının takdirini topladı.

Benzer Haberler
Anne Yarısı Oyuncuları Okuma Provasında Bir Araya Geldi! Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk Başrolde Anne Yarısı Oyuncuları Okuma Provasında Bir Araya Geldi! Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk Başrolde
Blok3 Tehditlere Aldırış Etmedi: Bodrum'da Keyifli Tatil! Blok3 Tehditlere Aldırış Etmedi: Bodrum'da Keyifli Tatil!
Melisa Aslı Pamuk Paris Sokaklarında Büyüledi: Çiçek Desenli Elbisesine Beğeni Yağdı! Melisa Aslı Pamuk Paris Sokaklarında Büyüledi: Çiçek Desenli Elbisesine Beğeni Yağdı!
Melis Sezen Bu Noktaya Nasıl Geldi? Az Bilinen Kariyer Başlangıcı Şaşırttı! Melis Sezen Bu Noktaya Nasıl Geldi? Az Bilinen Kariyer Başlangıcı Şaşırttı!
Ece Erken'den Özel Abonelik Açıklaması: Ece Erken'den Özel Abonelik Açıklaması: "Yıldızım Düşük Kötü Enerjiden Kaçınıyorum"
Akın Akınözü’nün Ekrandaki İlk Adımı Ortaya Çıktı: Kimse Hatırlamıyor Akın Akınözü’nün Ekrandaki İlk Adımı Ortaya Çıktı: Kimse Hatırlamıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
  • 23-07-2026 13:39

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!

Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!
  • 23-07-2026 14:54

Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
  • 25-07-2026 14:01

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı

Sosyal Medyayı Sallayan Polemik: Usta Oyuncu Güven Hokna'dan Survivor Seren Ay Çetin'e Şok Eden Yorum!
  • 22-07-2026 11:09

Sosyal Medyayı Sallayan Polemik: Usta Oyuncu Güven Hokna'dan Survivor Seren Ay Çetin'e Şok Eden Yorum!