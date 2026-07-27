Erdal Özyağcılar'a Yol Tarifinin Sonu Mavi Yumurta Oldu

Erdal Özyağcılar'ın Bursa'da yaşadığı sıcacık bir an sosyal medyada yüzleri güldürdü. Yazlığına gitmek için yola çıkan usta oyuncu, bir ara adres konusunda kararsız kalınca yol sormak için aracını durdurdu. Ancak bu kısa mola beklenmedik şekilde samimi bir buluşmaya dönüştü.

Yol tarifi almak için konuştuğu vatandaşın kendisini tanımasıyla ortaya hem eğlenceli hem duygusal anlar çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yol Tarifi İsterken Büyük Bir Sürpriz Yaşadı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Nilüferköy Mahallesi'nden geçen Erdal Özyağcılar yazlığına giden yolu öğrenmek için bir kadından yardım istedi. Yol tarifi sırasında kadın karşısındaki kişinin ünlü oyuncu olduğunu fark edince heyecanını gizleyemedi.

Özyağcılar da yaşanan bu güzel karşılaşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak "Yol soruyordum, yazlığa döneceğim. Hanımefendi yol tarif ederken beni çok severmiş" sözleriyle takipçilerine anlattı.

Mavi Yumurta Hediyesi Dikkat Çekti

Kendisini yıllardır severek izlediğini söyleyen kadın Erdal Özyağcılar'ı görünce küçük ama anlamlı bir jest yapmak istedi. Ünlü oyuncuya organik mavi yumurta hediye eden vatandaş "Bu kör gözlerimle hemen tanıdım" diyerek hem Özyağcılar'ı hem de videoyu izleyenleri gülümsetti.

Beklenmedik hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen usta oyuncu da teşekkür ederek yumurtaları büyük bir mutlulukla kabul etti.

Samimi Anlar Büyük İlgi Gördü

Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Takipçileri hem vatandaşın içten tavrını hem usta oyuncunun mütevazı yaklaşımını öven yüzlerce yorum yaptı.

Kısa bir yol tarifiyle başlayan karşılaşmanın sıcak bir dostluk anısına dönüşmesi birçok kişiye eski mahalle kültürünü hatırlattı. Organik mavi yumurtalar ise videonun en çok konuşulan detayı oldu. Samimi sohbetleri ve doğal tavırlarıyla gönülleri bir kez daha kazanan Erdal Özyağcılar bu küçük karşılaşmayla takipçilerine keyifli anlar yaşattı.