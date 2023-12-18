‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Dizinin tanıtımında Yılmaz Erdoğan, 'Azem Yücedağ' karakteriyle ilk kez izleyicilerle buluşuyor. BKM Yapım tarafından hazırlanan 'İnci Taneleri' dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor. Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği projede, Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem Yücedağ karakteri, cezaevinden çıktıktan sonra kaybettiklerini bulma mücadelesine girişiyor. Acılarla dolu geçmişi, büyük bir sırrı saklayan Azem, hayatın ağırlığı ve umudun peşinden koşuyor. Kolyesinden kopan ve dağılan inci tanelerini tekrar bir araya getirebilecek mi?

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri', Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.