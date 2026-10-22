Yılmaz Erdoğan'dan Ekin Türkmen'e Olay Şaka: "Seksapelini Çarçur Ediyorsun!"

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Ekmek Teknesi ile hafızalara kazınan ve şimdilerde kadrosunda yer aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Ekin Türkme, gazeteci Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu. Programda hem kariyerine hem de özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Türkmen projenin mimarı usta yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan ile aralarında geçen dikkat çekici bir diyaloğu ilk kez paylaştı. Yılmaz Erdoğan'ın kendisine yönelik esprili eleştirisini samimiyetle anlatan güzel oyuncunun itirafları magazin gündemine damga vurdu.

Normalde de Öyle Bir Kadınsın Ama Kullanmıyorsun!

Sibel Arna'nın sorularını yanıtlayan Ekin Türkmen Yılmaz Erdoğan'ın set aralarında kendisine sık sık takıldığını belirterek usta sanatçının cazibe ve dişil enerji konusundaki esprili yaklaşımını şu sözlerle dile getirdi:

"Yılmaz Hoca bana oyuncu olarak çok şey şakası yapar 'Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim' diye. 'Hiç kullanmıyorsun' der yani. Ben yeni yeni biraz farkına varıyorum. 'Normalde de öyle bir kadınsın ama hiç kullanmıyorsun' der bana."

Bu eğlenceli itirafla ekran önündeki doğal ve mütevazı duruşuna vurgu yapan Türkmen usta yönetmenin bu takılmalarını tebessümle karşıladığını ifade etti.



Yılmaz Hoca Oynarken Sanki Ruh Çağırıyor!

Açıklamalarının devamında Yılmaz Erdoğan'ın setteki oyunculuk disiplini ve yüksek konsantrasyonuna da değinen Ekin Türkmen usta ismin sahneye giriş anlarını büyüleyici bir dille tarif etti. Set ortamında oyuncuların zaman zaman dağılabildiğini ancak Erdoğan'ın rolden role geçiş hızının inanılmaz olduğunu belirten Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konsantrasyonu çok yüksek. Aralarda biz dağılabiliyoruz, farklı şeyler düşünebiliyoruz. Ama Yılmaz Hoca oynarken sanki ruh çağırıyor gibi... O karakter neyse o bir anda oluyor ve bir anda rolden çıkabiliyor."