Öğrenince Çıldırdı! Yıldız Tilbe Faizden Gelen Parayı Bakın Ne Yapmış

Türk pop ve arabesk müziğinin nevi şahsına münhasır ismi, kendine özgü tarzı ve içten davranışlarıyla milyonların sevgilisi olan Yıldız Tilbe bankada yaşanan sıra dışı bir olay ve sonrasında sergilediği tutumla bir kez daha gündeme damga vurdu. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının yorumcularından Seray Sever, canlı yayında usta sanatçı hakkında son derece dikkat çeken bir iddiayı ve perde arkasını paylaştı. Banka hesabında unuttuğu milyonlarca liranın bilgisi dışında faiz mevduatına aktarıldığını öğrenen Tilbe "Beni günaha sokuyorsunuz" diyerek adeta çıldırdı. Ünlü sanatçının faiz gelirini kabul etmeyip izlediği sıra dışı yöntem ise takdir topladı.

Ben O Parayı Almam

Seray Sever'in canlı yayında aktardığı bilgilere göre Yıldız Tilbe'nin uzun süredir bankada duran ve unutulan milyonlarca lirası müşteri temsilcisi tarafından sanatçının haberi ve onayı olmadan faiz hesabına yatırıldı. Durumdan sonradan haberdar olan ünlü sanatçı inançları ve hassasiyetleri gereği faiz gelirini kesin bir dille reddederek banka görevlilerine sert tepki gösterdi.

Sever ünlü sanatçının o anlardaki tepkisini ve sonrasında yaşanan süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Faize karşı bankalarda unuttuğu paralar var ve milyonlardan bahsediyoruz. Bankacısı faize koymuş parayı Yıldız'ın haberi olmadan. Sonra söylenince 'Ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz' diyerek sinirleniyor. O para sonra alınıyor keselerle, kendisi hazırlıyor. Keseleri ihtiyaç sahibine kendisi dağıtıyor.”

Kendi elleriyle hazırladığı yardım keseleriyle sokak sokak, kapı kapı gezerek parayı bizzat ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Tilbe'nin bu davranışı sosyal medyada büyük övgü aldı.

Gazze'ye Yaptığı 13 Milyon Liralık Bağışla Da Takdir Toplamıştı

Müziğindeki başarısının yanı sıra yardımseverliği ve gariban dostu kimliğiyle de tanınan Yıldız Tilbe geçtiğimiz dönemde de insanlık dramının yaşandığı Gazze için harekete geçmişti. Bölgede yürütülen Çadırkent projesine tek kalemde 300 bin dolar (yaklaşık 13 milyon Türk Lirası) bağışta bulunan ünlü sanatçı bu alçakgönüllü ve cömert tavrıyla kamuoyunun ve hayranlarının bir kez daha gönlünü kazanmıştı.