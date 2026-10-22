Buse Terim Sevgilisiyle Konserde Aşka Geldi: "Seni Bulup Buralardan Kaçarım!"

Buse Terim sevgilisi Batu Son ile Yalın konserinde romantik anlar yaşadı! "Seni bulup buralardan kaçarım" notuyla paylaşılan fotoğrafların tüm detayları haberimizde.

Buse Terim Sevgilisiyle Konserde Aşka Geldi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 16:09

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in moda mensubu kızı Buse Terim özel hayatındaki mutlu gidişatla adından söz ettirmeye devam ediyor. Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini 2024 yılında noktaladıktan sonra kalbini Batu Son'a kaptıran ünlü isim sevgilisiyle birlikte katıldığı popüler sanatçı Yalın'ın konserinde romantik anlar yaşadı. Geçtiğimiz yılın aralık ayında sosyal medyadan yaptıkları ilan-ı aşk ile ilişkilerini resmiyete döken ikiliden gelen yeni konser paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Yalın Şarkılarında Romantik Anlar!

Müzik dünyasının sevilen ismi Yalın’ın konserine giden Buse Terim ile Batu Son gece boyunca romantizmin doruklarına çıktı. Şarkılara coşkuyla eşlik eden Terim konser boyunca sevgilisine sıkı sıkıya sarılarak anın tadını çıkardı.

O anları ölümsüzleştiren romantik kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan güzel moda yazarı paylaşımına Yalın'ın unutulmaz şarkı sözlerine atıfta bulunarak "Seni bulup buralardan kaçarım" notunu düştü. İkilinin neşeli ve huzurlu halleri kısa sürede binlerce beğeni topladı.

İlk Gördüğüm An Etkilenmiştim!

İki çocuk annesi olan Buse Terim daha önce ilişkisinin başlangıç sürecine dair yaptığı samimi açıklamayla da çok konuşulmuştu. Sevgilisi Batu Son ile tanışma anlarını anlatan Terim şu ifadeleri kullanmıştı:

"Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı; daha o an etkilenip kim olduğunu çok merak etmiştim. İyi ki de etmişim."

Volkan Bahçekapılı ile 2014-2024 yılları arasında evli kalan ve bu birliktelikten Nil ile Naz adında iki kız çocuğu bulunan Buse Terim'in yeni ilişkisindeki bu mutlu ve huzurlu halleri sevenlerini de memnun etti.

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