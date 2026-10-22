Soner Olgun'un Cenazesi Sonrasında Eski Eş Ve Kızı Arasında Kriz Çıktı!

Geçtiğimiz günlerde pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden ve 18 Ekim'de İstanbul'da sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Türk müziğinin usta ismi Soner Olgun'un vefatının ardından aile içinde taziye krizi baş gösterdi. Merhum sanatçının cenaze töreninin ardından eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının büyük kızı Ayşecan Olgun'un kendilerinden ve öz kız kardeşinden habersiz ayrı bir taziye organizasyonu düzenlediğini belirterek sert açıklamalarda bulundu. Aile içi yaşanan bu büyük kırgınlık ve taziye evi ayrışması magazin gündeminde derin yankı uyandırdı.

Bir Evladın Babasının Taziyesinden Habersiz Bırakılmasını Vicdanım Kabul Etmiyor!

Taziye sürecinde yaşanan iletişimsizliği ve ayrışmayı dile getiren Özlem Koldaş merhum sanatçıdan olan kızı Elif Olgun'un öz babasının taziyesinden habersiz bırakılmasına sitem etti. Yaşananları kabul etmekte zorlandığını belirten Koldaş hissettiği büyük üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

“Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Büyük kızına da söyledim bana 'Gerek yok' dedi. Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş. Beni davet etmeyebilir, ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif… Bir evladın kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum.”

Ömrüm Boyunca Affedebileceğimi Sanmıyorum!

Kırgınlığının şahsi olmadığını tamamen kızı Elif'in yaşadığı haksızlık ve üzüntüden kaynaklandığını vurgulayan Özlem Koldaş tepkisini sürdürdü. Yaşanan bu olayın en acılı günlerinde kendilerini derinden yaraladığını belirten Koldaş sözlerini şöyle tamamladı:

“Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor. 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların en acılı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim. Bu kırgınlığı ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum. Herkes kendi vicdanıyla baş başa kalacak ve bir gün yaptıklarıyla yüzleşecek.”