Star TV'nin Fenomen Dizisi Tuzlu Kahve Mutfağında Sürpriz Değişim

Star TV'nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve'de senarist değişti! Aslı Zengin ile yollar ayrılırken senaryoyu Ekin Atalar devraldı. İşte detaylar.

Star TV'nin Fenomen Dizisi Tuzlu Kahve Mutfağında Sürpriz Değişim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 16:15

Star TV ekranlarında salı akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen, eğlenceli hikayesi ve dev kadrosuyla kısa sürede fenomen haline gelen Tuzlu Kahve dizisinin mutfağında sürpriz bir gelişme yaşandı. Poll Films imzalı yapımda projenin ilk bölümünden bu yana kalemi elinde tutan başarılı senarist Aslı Zengin ile yollar ayrıldı. Sosyal medyada replikleri ve sürpriz konuk oyuncularıyla sıkça gündem olan dizide yaşanan bu flaş ayrılık kulisleri hareketlendirirken projenin yeni senaristi de vakit kaybetmeden belli oldu. 

Senaryo Ekin Atalar'a Emanet!

Her hafta yayınlanan bölümleriyle reyting listelerinde üst sıraları zorlayan Tuzlu Kahve dizisinde Aslı Zengin'in vedasının ardından senarist koltuğuna sektörün deneyimli isimlerinden Ekin Atalar devraldı. Diziye yeni bir soluk kazandırması beklenen Atalar projeyi kaldığı yerden kaleme almaya başlayacak.

Yapım ekibinden edinilen bilgilere göre senarist değişiminin ardından hikayenin temposu düşmeden devam edecek ve izleyicileri ekran başında tutacak dinamik olay örgüsü sürdürülecek.

Sürpriz Konuk Oyuncular Gelmeye Devam Edecek!

Projenin en büyük cazibe merkezlerinden biri olan ünlü konuk oyuncu formatı yeni dönemde de hız kesmeden devam edecek. Ekin Atalar'ın kaleme alacağı yeni bölümlerde yine Türk televizyon ve sinema dünyasının birbirinden popüler isimleri Tuzlu Kahve setine konuk olarak diziye renk katmayı sürdürecek.

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