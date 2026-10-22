Ayça Tekindor’dan İhanet İtirafı: 10 Yıllık Hayat Arkadaşı Aldattı

Ayça Tekindor 10 yıllık hayat arkadaşı tarafından aldatıldığını açıkladı. Kedisinin ameliyatı öncesinde aradığı eski sevgilisi engelledi.

Ayça Tekindor’dan İhanet İtirafı: 10 Yıllık Hayat Arkadaşı Aldattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 16:29

Pop müziğin tanınan simalarından Ayça Tekindor kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla on yıllık ilişkisinin bittiğini duyurdu. Yıldıray adındaki partneri tarafından aldatıldığını belirten isim yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı. Aktarılan detaylar kısa sürede geniş kitlelerde yankı uyandırdı.

Yıkılıyo Parçasıyla Tanınan İsim Şokta


İki bin dört senesinde seslendirdiği Yıkılıyo eseriyle geniş kitlelerce tanınan popçu, aynı zamanda usta oyuncu Çetin Tekindor'un yeğeni olarak biliniyor. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Ayça Tekindor mart ayında gerçekleştiğini belirttiği bir ihanet vakası ile sarsıldı. Eski partnerinin kendisini aldatmakla kalmayıp birlikte olduğu kadını hamile bıraktığını ifade eden ünlü figür, bu gelişmeyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Ameliyat Olacak Kedisi İçin İletişime Geçmek İstedi

Yaşanan bu olayın ardından aylar geçti. Ancak ortak baktıkları on yaşındaki evcil hayvanlarının rahatsızlanması tarafları yeniden gündeme getirdi. Operasyon geçirecek olan kedi için eski sevgilisiyle görüşmek isteyen Ayça Tekindor hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Cep telefonu numarasının ve tüm iletişim kanallarının engellendiğini fark eden ünlü isim, erişim sağlayabilmek adına farklı bir yol denedi.

Bunun üzerine pes etmeyen ünlü sima, çözüm olarak eski sevgilisinin dükkanını arama yolunu seçti. Fakat iş yeri hattından ulaştığı eski partneri, kendisine oldukça sert bir tepki gösterdi. Karşı tarafın "Bir daha burayı arama!" şeklinde karşılık verdiğini aktaran Ayça Tekindor bu duruma sert tepki gösterdi. Yaşadığı tüm bu süreçlerin ardından sosyal mecralar üzerinden takipçilerine seslenen isim "Hiçbir erkeğe güvenmeyin" diyerek sitem dolu mesajını tamamladı.

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