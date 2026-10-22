Manifest Grubu Üyesi Esin Bahat'ın Geçmiş Fotoğrafları Sosyal Medyayı Salladı!

Müzik piyasasında geniş kitlelere ulaşan ve son dönemin en popüler gruplarından biri olan Manifest'in sevilen vokalisti Esin Bahat geçmişine ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla sosyal mecraların bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Başarılı sanatçının yaklaşık dokuz yıl öncesine dayandığı öne sürülen görsel malzemeler internet kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı. Kısa sürede viral olan ve binlerce etkileşim alan karelerde, genç kadının bir çiğ köfte dükkanının önünde çalıştığı dönemlere ait pozları yer alıyor.

Eski Hali İle Şimdiki Tarzı Yan Yana Getirildi

Kısa sürede geniş bir yayılım gösteren paylaşımların ardından sosyal medya kullanıcıları Esin Bahat'ın geçmişteki mütevazı karesi ile günümüzdeki profesyonel sahne görsellerini yan yana getirerek karşılaştırdı. Yıllar önceki fotoğrafta siyah renkli son derece sade kıyafetleri ve klasik deri ceketiyle dikkat çeken genç kadın güncel karelerinde ise iddialı sahne kostümleri, özel imajı ve göz alıcı stiliyle boy gösteriyor.

Sıfırdan gelip zirveye uzanan bu başarı hikayesi ve yıllar içerisindeki bu belirgin fiziksel değişim takipçilerin ve müzikseverlerin gözünden kaçmadı. Fotoğrafların altına binlerce "Nereden nereye", "Emek vererek bir yere gelmek gurur verici" yorumları yapıldı.

İddialar Karşısında Sessizliğini Koruyor

Grubun iddialı sahne performansları ve güçlü vokaliyle tanınan Esin Bahat geçmişteki çalışma hayatına dair iddialarla internet ortamında en çok konuşulan başlıklar arasına girmeyi başardı. Söz konusu işletmede çalıştığı döneme ait detaylar yoğun ilgi görürken ünlü isimden veya grup yönetim ekibinden konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sessizliğini korumayı tercih eden ve işine odaklanan güzel vokalistin bu ilham veren fotoğrafları sosyal platformlarda paylaşılmaya ve konuşulmaya devam ediyor.