Yılmaz Erdoğan'dan Dilber İtirafı! Her Şeyi Baştan Yazmış

Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nin sevilen karakteri Dilber'in nasıl fenomen olduğunu anlattı. Ünlü isim gelen ilgi sonrası senaryoyu değiştirdiğini açıkladı.

Yılmaz Erdoğan'dan Dilber İtirafı! Her Şeyi Baştan Yazmış
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 20:48

Yılmaz Erdoğan katıldığı bir programda İnci Taneleri dizisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Özellikle Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakterinin nasıl büyük bir fenomene dönüştüğünü anlatan Erdoğan yaşanan sürecin kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

Dizinin daha başlamadan konuşulmaya başladığını belirten Erdoğan Dilber karakterinin sadece bir dans videosu ve türküyle bile büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Hazar Ergüçlü’nün performansını da öven usta oyuncu bu kadar hızlı yayılan bir etkiyi daha önce hiç yaşamadığını dile getirdi.

Bir Cümle Her Şeyi Değiştirdi

Yılmaz Erdoğan Dilber karakterinin bu kadar dikkat çekmesinde pavyon sahnesinin önemli bir etkisi olduğunu anlattı. Hazırlanan teaser için farklı bir fikir düşündüklerini söyleyen Erdoğan Dilber’in sevdiği bir repliği videonun üzerine yazdığını belirtti.

Ancak çekimler sırasında yaşanan doğaçlama bir an hikâyenin bambaşka bir noktaya gitmesine neden oldu. Sincanlı Erkal’ın sahne sırasında söylediği “Senin evin barkın yok mu Dilber?” sözü büyük yankı uyandırdı.

Senaryoyu Baştan Yazmak Zorunda Kaldı

Erdoğan’ın anlattığına göre bu replik o kadar ilgi gördü ki Dilber karakteri “Evsiz Barksız Dilber” olarak konuşulmaya başladı. Bunun üzerine senaryoda büyük bir değişikliğe gitmek zorunda kaldığını söyleyen Erdoğan oturup yaklaşık 1000 sayfalık senaryoyu yeniden düzenlediğini anlattı.

Normalde Dilber’i üçüncü bölümde eve taşıdığını belirten Erdoğan gelen büyük ilgi nedeniyle karakterin hikâyesini yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Yeni Televizyon Dünyasına Farklı Bir Deneyim

Yılmaz Erdoğan yaşananların kendisi için de yeni bir deneyim olduğunu ifade etti. Televizyon dünyasının artık eski dönemlerden farklı ilerlediğini söyleyen Erdoğan, Dilber karakteriyle bu yeni dönemi yakından deneyimlediğini anlattı.

İnci Taneleri ile yeniden ekranlara dönen Erdoğan’ın Dilber açıklamaları dizinin hayranları arasında da büyük ilgi gördü.

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