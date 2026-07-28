45 Yaşındaki Gözde Kansu'dan Gençlere Taş Çıkaran Görüntü

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Gözde Kansu bu kez tatil görüntüleriyle konuşuluyor. Ünlü oyuncu Bodrum Türkbükü’nde bir arkadaşına ait teknede objektiflere yakalandı. Rahat tavırları ve fit görünümüyle dikkat çeken Kansu’nun son hali, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

45 yaşındaki oyuncunun formda görüntüsü hayranlarından büyük ilgi gördü. Paylaşılan karelerin ardından birçok kişi Gözde Kansu’nun yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Oyuncunun enerjisi ve genç görünümü sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.

Tatilde Sakin Bir Gün Geçirdi

Gözde Kansu Bodrum tatilinde denize girmeyi tercih etmedi. Gününü teknede dinlenerek ve güneşlenerek geçiren oyuncu, doğal haliyle objektiflere yansıdı. Keyifli bir gün geçiren Kansu’nun rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce “Yalı Çapkını” dizisinde Ferit’in annesi Gülgün karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, son olarak “Çirkin” dizisindeki rolüyle de adından söz ettirmişti. Kariyerinin yanı sıra son dönemdeki değişimiyle de magazin gündeminde yer alıyor.

Kilo Verme Sırrını Daha Önce Açıklamıştı

Gözde Kansu yaklaşık bir ayda 6 kilo verdiğini ve bu değişimin arkasındaki yöntemi daha önce anlatmıştı. Oyuncu kilo verme sürecinde oryantal egzersizlerinden faydalandığını söylemişti.

Bir oryantal rolüne hazırlanırken internetteki egzersiz videolarından yararlandığını belirten Kansu, sabah kahvesinden sonra bu hareketleri yapmaya başladığını ve kısa sürede sonuç aldığını ifade etmişti.

Kansu’nun disiplinli çalışması ve kendine ayırdığı zaman, fit görünümünün en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ünlü oyuncu hem kariyeri hem yaşam tarzıyla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.