Safiye Soyman'ın “Harun’un Ruhu Bu Kedide” Sözleri Herkesi Duygulandırdı

Ünlü sanatçı Safiye Soyman 2024 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz’ü vefatının ikinci yılında mezarı başında andı. Evladının acısını hâlâ ilk günkü gibi yaşayan Soyman ziyaret sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

24 yıl boyunca MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz 27 Temmuz 2024’te hayatını kaybetmiş ve Bodrum Gündoğan Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Oğlunun mezarını sık sık ziyaret eden Soyman yaşadığı büyük özlemi anlattı.

“Evlat Acısı Çok Başka Bir Şey”

Safiye Soyman oğlunu hiçbir zaman unutamadığını söyleyerek yaşadığı acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu ifade etti. “Hiç ölmedi. Bugün de burada yatıyor. Sanki dün vefat etmiş gibi geliyor” diyen Soyman evlat kaybının çok zor bir duygu olduğunu dile getirdi.

Yaz aylarını fırsat buldukça oğlunun mezarının bulunduğu yerde geçirdiğini anlatan sanatçı gözyaşlarının hiç dinmediğini söyledi. Harun’u aklından bir an bile çıkaramadığını belirten Soyman onun anısını yaşatmaya devam ettiğini ifade etti.

“Harun’un Ruhu Bu Kedide”

Soyman’ın mezar ziyareti sırasında anlattığı bir detay ise herkesi duygulandırdı. Oğlunun mezarından hiç ayrılmayan kedi hakkında konuşan sanatçı, bu kedinin kendisine Harun’u hatırlattığını söyledi.

“Kedimin içinde Harun’un ruhunun olduğuna inanıyorum” diyen Soyman kedinin hareketlerinin oğluna çok benzediğini anlattı. Kedinin oyunları saklanması ve mezarların arasında dolaşmasının kendisine Harun’un neşeli halini hatırlattığını söyledi.

Harun’un Hatırasını Yaşatıyor

Safiye Soyman oğlunun hastalık sürecini hiçbir zaman gizlemediğini ve her şeyi açıkça paylaştığını belirtti. Harun adına yapılan yardımların ve çalışmaların onun hatırasını yaşatmak için olduğunu söyleyen sanatçı, evlat acısıyla yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Soyman’ın yanında olan Faik Öztürk de Harun’un hastalık sürecine şahit olduklarını belirterek bu acının tarif edilemeyecek kadar zor olduğunu söyledi.