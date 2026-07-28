Sıla Hakkındaki İddialara Son Noktayı Koydu! İşte Açıklaması

Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonucu negatif çıkan Sıla Gençoğlu, sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, “Ben kendimden emindim” diyerek konuştu.

Sıla Hakkındaki İddialara Son Noktayı Koydu! İşte Açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 19:14

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Sıla Gençoğlu Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan test sonucunun ardından ilk kez açıklama yaptı. Ünlü şarkıcının test sonuçları negatif çıktı. Sıla da bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan sürece dair düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.

Süreç boyunca sessiz kalmayı tercih eden Sıla çıkan raporun kendisini doğruladığını söyledi. Ünlü sanatçı herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyle bağlantısının olmadığını belirterek içinin rahat olduğunu ifade etti.

“Ben Kendimden Emindim” Dedi

Sıla Gençoğlu yaptığı açıklamada yıllardır sanatçı kimliğiyle topluma ve özellikle gençlere karşı sorumluluk hissettiğini dile getirdi. Hem kariyerinde hem de özel hayatında bu hassasiyetle hareket ettiğini söyleyen Sıla yaşanan sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesinin önemli olduğunu vurguladı.

Açıklamasında test sonucuna da değinen ünlü şarkıcı “Ben kendimden emindim” diyerek hakkındaki iddialara karşı duruşunu ortaya koydu. Adli Tıp raporunun da bunu desteklediğini belirten Sıla sonucunun kendisi için önemli bir cevap olduğunu ifade etti.

Soruşturma Sürecinde Neler Yaşandı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu'nun da ifadesine başvurulmuştu. 16 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşen süreçte ünlü şarkıcı gerekli incelemeler için test vermiş ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Sıla kamuoyuna yaptığı mesajla hem sevenlerine teşekkür etti hem yaşanan sürecin geride kaldığını belirtti. Ünlü sanatçının açıklaması kısa sürede büyük ilgi görürken hayranları da destek mesajlarıyla yanında oldu.

Sıla'nın temiz çıkan test sonucu sonrası yaptığı bu açıklama hakkında çıkan iddialara karşı verdiği en net yanıt olarak değerlendirildi.

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