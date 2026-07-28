Ariana Grande'nin Özel Kayıtları Ele Geçirildi! Grande Dava Açtı

Ariana Grande'nin yayımlanmamış şarkıları ve özel kayıtları korsanların eline geçti. Ünlü yıldız içeriklerini sızdıran kişilere dava açtı.

Ariana Grande'nin Özel Kayıtları Ele Geçirildi! Grande Dava Açtı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 19:53

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande bu kez müzik kariyerindeki başarılarıyla değil yaşadığı büyük bir siber olayla gündemde. “7 Rings”, “Thank U, Next” ve “Positions” gibi milyonlarca kişi tarafından dinlenen şarkılarıyla tanınan Grande’nin yayımlanmamış bazı parçaları ve özel kayıtları korsanların eline geçti.

Ortaya çıkan bilgilere göre ünlü sanatçının henüz dinleyiciyle buluşmayan şarkıları stüdyo kayıtları ve bazı klip görüntüleri izinsiz şekilde ele geçirildi. Bu içeriklerin daha sonra satılmaya çalışıldığı iddiaları ise olayın boyutunu daha da büyüttü.

Korsanlara Karşı Hukuk Mücadelesi Başlattı

Yaşananların ardından Ariana Grande çözümü mahkemeye başvurmakta buldu. Ünlü şarkıcı Los Angeles’ta açtığı davayla kimliği henüz belirlenemeyen bilgisayar korsanlarının bulunmasını ve yaptıklarından dolayı hesap vermesini istedi.

Davada, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Grande’nin yakın çalışma ekibinde yer alan bazı isimlerin dijital hesaplarına siber yöntemlerle ulaştığı öne sürüldü. Özellikle oltalama saldırıları gibi yöntemlerle hesaplara erişildiği ve özel içeriklerin ele geçirildiği iddia edildi.

Çalınan İçerikler İçin Sert Tepki

Ariana Grande’nin avukatları ise yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda yayımlanmamış müziklerin ve özel içeriklerin izinsiz alınmasının ciddi bir hak ihlali olduğu belirtildi.

Avukatlar olayın tek seferlik bir durum olmadığını ve planlı şekilde gerçekleştirilen yasa dışı bir faaliyet olduğunu savundu. Ele geçirilen içeriklerin yüksek ücretler karşılığında satılmaya çalışıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Hayranları tarafından büyük ilgi gören Ariana Grande şimdi hem içeriklerinin korunması hem sorumluların bulunması için hukuki süreci takip ediyor. Yaşanan bu olay müzik dünyasında dijital güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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