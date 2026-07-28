Merve Dizdar'dan Bebeğiyle İlgili İlk İtiraf! İsim Krizi Var

Ünlü oyuncu Merve Dizdar ilk kez anne olmaya hazırlanıyor. 2024 yılında iş insanı Cihan Ayger ile evlenen başarılı oyuncu, hamilelik sürecini büyük bir heyecanla geçiriyor. Yaklaşık beş aylık hamile olan Dizdar eşiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte hem sağlık durumu hem annelik duyguları hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Beyaz ve rahat bir kıyafet tercih eden oyuncu hamilelik sürecinin genel olarak güzel geçtiğini söyledi. Zaman zaman küçük unutkanlıklar yaşadığını belirten Dizdar doktorunun bunun hamilelikte oldukça normal bir durum olduğunu söylediğini de paylaştı. Telefonunu ya da anahtarını unuttuğu anlar olduğunu anlatan oyuncu bunu büyütmediğini ifade etti.

Erkek Bebek Bekliyorlar

Merve Dizdar, ilk bebeklerinin erkek olacağını da açıkladı. Erkek bebek beklediklerini söyleyen oyuncu, bu habere çok sevindiklerini ancak kız olsaydı da aynı mutluluğu yaşayacaklarını dile getirdi.

Bebeğin ismi konusunda ise henüz net bir karar verilmiş değil. Dizdar her hafta farklı bir isim üzerinde düşündüklerini söyleyerek isim seçmenin tahmin ettiğinden çok daha zor olduğunu anlattı. Bu konuda hâlâ karar aşamasında olduklarını belirten oyuncu en doğru ismi bulmak için acele etmediklerini söyledi.

Doğum Aralık Ayında Bekleniyor

Ünlü oyuncu bebeğini aralık ayında kucağına almayı planladığını ifade etti. Hamilelik boyunca aşerme yaşamadığını söyleyen Dizdar kendini iyi hissettiğini ve şu ana kadar fazla kilo almadığını da sözlerine ekledi.

Annelik duygusunun tarif edilmesi zor bir his olduğunu belirten oyuncu bu sürecin kendisi için çok özel geçtiğini söyledi.

Eşinden Duygusal Sözler

Cihan Ayger de ilk kez baba olacak olmanın heyecanını gizlemedi. Hamileliği ilk fark eden kişinin kendisi olduğunu söyleyen Ayger birbirlerini çok sevdiklerini ve ailelerine katılacak bebek için büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Çift şimdi gün sayarken hem bebeklerinin ismini belirlemeye çalışıyor hem aralık ayında dünyaya gelecek oğulları için hazırlıklarını sürdürüyor.