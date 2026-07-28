Hatice'den Çok Konuşulacak Eleştiri: “Kendini Pazarlamak...”

Ünlü şarkıcı Hatice son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan abonelik sistemiyle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Bazı ünlü isimlerin takipçilerine özel içerikler sunmak için açtığı ücretli abonelik sistemleri tartışma konusu olurken Hatice de bu duruma sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı isim vermeden bu sistemi kullanan kişilere yönelik eleştirilerde bulundu. Hatice bazı paylaşımları gördüğünde bu uygulamanın kendisine farklı düşündürdüğünü ifade ederek tepkisini dile getirdi.

“Kendini Pazarlamak Gibi Geliyor” Dedi

Hatice, yaptığı açıklamada Instagram’daki abonelik özelliğiyle ilgili düşüncelerini açıkça paylaştı. Ünlü şarkıcı “Bu Instagram abonelik yani şey mi oluyor? Kendini pazarlamak... Valla bence kesinlikle bu demek, bazı görüntüleri görünce başka bir şey gelmiyor aklıma” sözleriyle dikkat çekti.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Hatice’nin yorumu takipçileri arasında da farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar sanatçının düşüncelerine destek verirken bazıları ise abonelik sisteminin kişisel tercih olduğunu savundu.

Geliriyle de Gündeme Gelmişti

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Hatice, daha önce yaptığı gelir açıklamasıyla da gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı sahneye çıkmadığı dönemlerde bile belirli bir geliri olduğunu söyleyerek dikkat çekmişti.

Konser çalışmalarına devam eden ve yeni şarkılar hazırlayan Hatice müzik kariyerini de aktif şekilde sürdürüyor. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olan şarkıcı bu kez sosyal medyadaki abonelik sistemi tartışmasıyla konuşuldu.

Hatice’nin açıklamaları ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden gelir elde etme yöntemleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.